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AH股新聞

12/07/2024 15:10

《Ａ股行情》三中全會召開前夕滬指升０﹒０３％，斷八周連跌趨勢

　　《經濟通通訊社１２日報道》內地按美元計６月出口同比增長８﹒６％勝預期，增幅較上月
擴大１個百分點，並創２０２３年３月以來新高；然而內需疲軟，致上月進口同比下降２﹒３％
，遠遜於預期的上升２﹒８％，為今年３月以來新低。三中全會下周（１５日－１８日）即將召
開，市場維穩為重，盡管資源、通信設備、互聯網、工程機械等板塊均顯著下跌，然而地產、金
融、白酒等權重板塊落力支撐，滬綜指低開下行再反彈，收市微升０﹒０３％，報
２９７１﹒２９點。深市欠支持，深成指收跌０﹒１８％，創業板指軟０﹒０９％。
　　交投打回原形，兩市全日成交６８７０億元（人民幣．下同），按日大跌１２﹒７％，返回
７０００億元以下區間。
　　債市持續炙熱反映對內地經濟基本面悲觀，數據顯示通縮陰影揮之不去，外資對中國資產抱
謹慎態度，股市成交低迷。回顧全周，滬綜指先是延續下跌勢頭，並在周二（９日）一度低見
２９０４點，刷新２月２１日以來新低，險穿二千九，觸發中證監啟動新一輪救市措施。中證監
「改革」資本市場提兩招，一是進一步限制沽空股票，批准證金公司暫停轉融券業務；二是繼續
敲打量化投資策略，將出台文件規範高頻交易。周四（１１日）Ａ股放晴，滬綜指全日升超１％
，今日連續第二日上升，總結全周滬指升０﹒７２％，結束連續八周下跌趨勢，總算在重要會議
前為跌市踩下煞車掣。
　
＊內房大升，期待好消息＊
　
　　地產股今日顯著飆升，市場憧憬官方會議釋放進一步提振樓市措施，新城控股
（滬：６０１１５５）飆７﹒４％，招商蛇口（深：００１９７９）漲５﹒５％，保利發展
（滬：６０００４８）升３﹒８％，金地集團（滬：６００３８３）升２﹒５％，萬科Ａ
（深：０００００２）、綠地控股（滬：６００６０６）升２﹒１％。
　　內銀六大行顯著反彈，在會議召開前為股市保駕護航，工商銀行（滬：６０１３９８）漲
２﹒５％，農業銀行（滬：６０１２８８）漲２％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升１﹒９％
，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒５％，交通銀行（滬：６０１３２８）升１﹒１％，建
設銀行（滬：６０１９３９）同升１﹒１％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３４７２﹒４０　＋０﹒１２　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２９７１﹒２９　＋０﹒０３　　　　３０２５，８２　　
　　上證Ａ股指數　　３１１４﹒８１　＋０﹒０３　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８８５４﹒０８　－０﹒１８　　　　３８４４﹒１６　　
　　深圳創業板指數　１６８３﹒６３　－０﹒０９　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３３﹒６１　　－０﹒２１　　　　　１﹒１４　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１３３﹒１９　＋０﹒３１　　　　　０﹒５５　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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