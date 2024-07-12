《Ａ股行情》三中全會召開前夕滬指升０﹒０３％，斷八周連跌趨勢

《經濟通通訊社１２日報道》內地按美元計６月出口同比增長８﹒６％勝預期，增幅較上月

擴大１個百分點，並創２０２３年３月以來新高；然而內需疲軟，致上月進口同比下降２﹒３％

，遠遜於預期的上升２﹒８％，為今年３月以來新低。三中全會下周（１５日－１８日）即將召

開，市場維穩為重，盡管資源、通信設備、互聯網、工程機械等板塊均顯著下跌，然而地產、金

融、白酒等權重板塊落力支撐，滬綜指低開下行再反彈，收市微升０﹒０３％，報

２９７１﹒２９點。深市欠支持，深成指收跌０﹒１８％，創業板指軟０﹒０９％。

交投打回原形，兩市全日成交６８７０億元（人民幣．下同），按日大跌１２﹒７％，返回

７０００億元以下區間。

債市持續炙熱反映對內地經濟基本面悲觀，數據顯示通縮陰影揮之不去，外資對中國資產抱

謹慎態度，股市成交低迷。回顧全周，滬綜指先是延續下跌勢頭，並在周二（９日）一度低見

２９０４點，刷新２月２１日以來新低，險穿二千九，觸發中證監啟動新一輪救市措施。中證監

「改革」資本市場提兩招，一是進一步限制沽空股票，批准證金公司暫停轉融券業務；二是繼續

敲打量化投資策略，將出台文件規範高頻交易。周四（１１日）Ａ股放晴，滬綜指全日升超１％

，今日連續第二日上升，總結全周滬指升０﹒７２％，結束連續八周下跌趨勢，總算在重要會議

前為跌市踩下煞車掣。



＊內房大升，期待好消息＊



地產股今日顯著飆升，市場憧憬官方會議釋放進一步提振樓市措施，新城控股

（滬：６０１１５５）飆７﹒４％，招商蛇口（深：００１９７９）漲５﹒５％，保利發展

（滬：６０００４８）升３﹒８％，金地集團（滬：６００３８３）升２﹒５％，萬科Ａ

（深：０００００２）、綠地控股（滬：６００６０６）升２﹒１％。

內銀六大行顯著反彈，在會議召開前為股市保駕護航，工商銀行（滬：６０１３９８）漲

２﹒５％，農業銀行（滬：６０１２８８）漲２％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升１﹒９％

，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒５％，交通銀行（滬：６０１３２８）升１﹒１％，建

設銀行（滬：６０１９３９）同升１﹒１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４７２﹒４０ ＋０﹒１２

上證綜合指數 ２９７１﹒２９ ＋０﹒０３ ３０２５，８２

上證Ａ股指數 ３１１４﹒８１ ＋０﹒０３

深證成份指數 ８８５４﹒０８ －０﹒１８ ３８４４﹒１６

深圳創業板指數 １６８３﹒６３ －０﹒０９

上證Ｂ股指數 ２３３﹒６１ －０﹒２１ １﹒１４

深證Ｂ股指數 １１３３﹒１９ ＋０﹒３１ ０﹒５５

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