《中國要聞》ＡＣ米蘭前班主李勇鴻疑欠債近１５億元遭索償

《經濟通通訊社１２日專訊》據《彭博》引述法庭文件指，ＡＣ米蘭前控股公司

Ｒｏｓｓｏｎｅｒｉ Ａｄｖａｎｃｅ面臨五起索償申請，涉及到期債務和欠款共計１﹒８７億

美元（折合約１４﹒６億港元），五名原告還要求該公司就損害、應計利息和其他損失作出賠償

。此前文件顯示Ｒｏｓｓｏｎｅｒｉ Ａｄｖａｎｃｅ由中國商人李勇鴻全資控制。

Ｒｏｓｓｏｎｅｒｉ Ａｄｖａｎｃｅ是家離岸公司，在２０１７年牽頭收購了知名足球隊

ＡＣ米蘭，李勇鴻自２０１６年８月起擔任球會主席，直至２０１８年７月李勇鴻因無力償還貸

款，ＡＣ米蘭被債主艾利奧特基金正式接管，同年１０月李勇鴻因無力償還６０００萬元人民幣

的借款，被內地法院列為失信被執行人，並被限制出境。

綜合媒體報導，中歐體育在李勇鴻的推動下啟動收購ＡＣ米蘭的計劃時，內地開始對國內資

本的海外投資實施特別管控，加上股市的大幅下跌，收購計劃出現了巨大的資金缺口。即便如此

，李勇鴻仍不惜舉債收購球會，然而ＡＣ米蘭持續虧損和戰績不佳，讓李勇鴻難以繼續投入資金

來經營球隊，他甚至還因貸款逾期導致球隊被禁止參賽。最終，李勇鴻不得不放棄ＡＣ米蘭，巨

蝕離場。

目前ＡＣ米蘭由美國紅鳥資本控股。（ｅｙ）

