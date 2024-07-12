《中國要聞》三亞酒店價格傳「暴跌」，去年房價特高致落差大

《經濟通通訊社１２日專訊》熱門旅遊地點海南三亞的酒店價格據報在今年暑假暴跌，近日

網上更廣傳一份由海南省酒店與餐飲行業協會、海南省烹飪協會、海南省酒店與餐飲行業工會聯

合會聯合發布《倡議書》，指今年第二季以來海南省的酒店企業經營狀況急轉直下，能活下來的

大部分酒店和餐飲企業也正面臨極度內捲、客流下降、普遍虧損的艱難境地，當中部分企業不得

不減員減薪、實行休無薪假等。《倡議書》呼籲全體員工能夠理性看待這些為生存而不得不做出

的艱難抉擇，給予充分的理解和支持。

不過，《第一財經》引述部分三亞酒店和旅遊業者指出，去年旅遊市場快速恢復，尤其是三

亞這類熱門旅遊目的地異常火爆，導致去年當地酒店房價到達一個高點，相比之下，今年７月同

期價格有所回落，或許有部分酒店價格的落差比較大，但不至於到全行業「暴跌」的程度。

報道又引述在線旅遊平台數據指，目前不少三亞高端酒店每晚房價介乎７００多元（人民幣

．下同）到１０００多元不等，７月下旬開始到整個８月價格上升數百元，整體可達１０００多

元，部分酒店還顯示了１０月的價格，不少都在每晚２０００元以上。有網民比較去年同期的價

格，發現有部分三亞酒店７月的價格下跌了３０％－５０％，於是網上出現三亞酒店價格「暴跌

」一說。



＊行業協會指倡議書用字不當引誤會＊



值得注意的是，發布《倡議書》的三個組織昨日（１１日）發布聲明，指《倡議書》對海南

省酒店與餐飲企業和員工增進相互理解、提升行業信心起到了積極的促進作用，但因考慮不周，

用字不當、表述不清，《倡議書》存在將行業個別企業現象讓人理解為行業普遍現狀的問題，導

致外界曲解了《倡議書》的初衷和本意，甚至引起對海南酒店與餐飲業的詆毀，「我們對造成這

種不該有的誤會而深表歉意和內疚」。（ｓｌ）

