【人行操作】機構料本月ＭＬＦ縮量平價續做，指真實需求仍較弱

《經濟通通訊社１２日專訊》中國人民銀行將於下周一（１５日）進行７月中期借貸便利

（ＭＬＦ）續做。《路透》調查顯示，ＭＬＦ與同業存單利差倒掛拉大至５０個基點以上，真實

需求仍較弱，此外人行穩匯率壓力持續、防空轉並調控債市風險，以及重要會議即將召開，本月

ＭＬＦ料仍將縮量平價續做。

按慣例人行每月１５日進行當月的ＭＬＦ續做（遇節假日順延），本月ＭＬＦ在７月１７日

錯位到期，規模１０３０億元人民幣。具體來看，受訪的３５位金融機構人士中，２６位預計

ＭＬＦ縮量平價續做，佔比７４％，７位預計等量平價，佔比２０％，１位預計增量平價，佔比

３％；另有１位預期本月ＭＬＦ可能縮量降價續做。



＊分析指ＭＬＦ利率基準意義趨弱，未來將隨ＯＭＯ調整＊



市場人士認為，在人行行長潘功勝在６月陸家嘴論壇上突出七天逆回購利率的地位後，

ＭＬＦ利率的基準意義趨於弱化，未來ＭＬＦ在利率調整上將成為「跟隨者」，單獨降息的可能

性明顯下降。一銀行理財子公司投資經理認為，現時會是ＯＭＯ（七天逆回購利率）先動，

ＭＬＦ同步動，所以沒必要趕在ＭＬＦ續做的這一天調整利率。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華預計，本月ＭＬＦ延續縮量平價操作，主要是目前市

場流動性偏鬆，同業存單、１０年期國債收益率維持低位，削弱ＭＬＦ資金吸引力；同時，為避

免增大銀行淨息差壓力，防範潛在風險，更好兼顧內外平衡。

北京一銀行人士則表示，重要會議召開在即，一切都會以穩定為主，此時人行不會有大動作

。

中共二十屆三中全會將在下周一召開，分析人士指出，儘管短期來看確實需要採取更多逆周

期寬鬆政策，來提振復甦蹣跚的中國經濟，但五年一度的三中全會料更側重於對長期結構性改革

進行頂層設計，而非短期的政策調整。（ｓｌ）



