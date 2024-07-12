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AH股新聞

12/07/2024 14:12

《中國要聞》北京啟動防汛應急響應，江蘇重慶多個水庫開閘洩洪

　　《經濟通通訊社１２日專訊》重慶、江蘇一帶暴雨持續，江蘇水利廳因太湖水位持續上漲而
發布太湖洪水藍色預警，太湖流域宜興市橫山水庫今早開閘洩洪；重慶忠縣亦因暴雨導致多條河
流水位上漲，３７座水庫因超出汛期上限水位而緊急洩洪。北京今日亦開始暴雨，北京市防汛辦
今日中午啟動全市防汛四級應急響應，要求各相關單位做好防汛工作；市規劃自然資源委聯合市
氣象局發布地質災害氣象風險藍色預警，預計今日中午起至１４日中午，房山、門頭溝、豐台、
石景山、海淀、昌平、延慶、懷柔、密雲、平谷都有發生崩塌、滑坡、泥石流等地質災害的風險

　
＊「七下八上」防汛關鍵期雨勢更大更久、影響更廣＊
　
　　國家防總辦公室副主任、應急管理部防汛抗旱司司長徐憲彪在今日舉行的應急管理部例行記
者會上表示，入汛以來，南方地區強降雨過程比較頻繁，特別是長江以南地區降雨較常年明顯偏
多，長江、珠江以及太湖累計發生了１４次編號洪水，和往年相比，今年汛情來得早，來得猛。
全國將在７月１５日進入「七下八上」防汛關鍵期，預測中國氣候狀況總體偏差，極端天氣氣候
事件偏多。當前長江中下游和兩湖地區高水位巡查防守壓力不減，華北、黃淮等地旱澇轉換的風
險增大，防汛搶險救災形勢依然複雜嚴峻。
　　「七下八上」防汛關鍵期間（７月１５日至８月１５日），與汛期前一階段相比，預計降雨
強度較大、影響範圍較廣、持續時間較長。要把流域性的洪水防範放在更加突出的位置，並要特
別加強應對防汛薄弱環節如中小河流洪水、中小水庫、山洪地質災害和城鄉內澇，做好人員轉移
，減少傷亡。（ｓｌ）

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