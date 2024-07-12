《Ａ股焦點》水晶光電挫逾５％，公司實控人被當局立調查並留置

《經濟通通訊社１２日專訊》蘋果概念龍頭股之一水晶光電（深：００２２７３）昨日

（１１日）漲停且股價創新高後，晚上發公告稱公司接獲股東星星集團書面通知，公司實控人葉

仙玉已被浙江台州市路橋區監察委員會立案調查並實施留置措施。水晶光電股價今日一度瀉超過

９％，目前仍跌５﹒３％，報１９﹒５元人民幣。

水晶光電的公告指出，葉仙玉未在公司任職，也未參與公司經營；本次立案調查與公司無關

，不影響正常運作。內媒《２１世紀經濟報道》亦引述水晶光電相關人士稱，公司對此事未獲任

何相關消息，但可確定立案調查是葉仙玉個人原因，與公司無關；公司股東和管理層完全分離，

此事對公司經營沒有影響。

報道又指，水晶光電將在今日下午召開業績說明會。上述人士稱，一是因為公司今年業績表

現非常亮眼；二是有特殊事項，希望向社會作出說明。報道指，當被問及是否與葉仙玉「切割」

時，該人士稱，「主要做說明，實事求是談影響」。

水晶光電昨晚還發公告，預計２０２４年上半年淨利潤為人民幣４億元至４﹒５億元，同比

增長１２５﹒４５％至１５３﹒６４％；扣除非經常性損益後淨利潤為人民幣３﹒８億元至

４﹒２億元，同比增長２４３﹒４７％至２７９﹒６２％。（ｓｌ）

