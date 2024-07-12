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AH股新聞

12/07/2024 15:22

【數據解讀】機構：部分企業加徵關稅前「搶出口」，支撐數據走強

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國出口走勢延續向好，６月以美元計價出口同比超預期增長
８﹒６％，創１５個月高點；但進口意外轉跌，下降２﹒３％，降幅為４個月最大。當月貿易順
差則為９９０﹒５億美元，創有記錄以來最高水平。
　
＊內需仍不足，等待政策效能進一步釋放＊
　
　　中信證券固定收益部宏觀研究員許樹正認為，６月出口延續良好表現，部分企業在歐美加徵
關稅落地前的「搶出口」舉動或也對出口構成一定支撐；後續外需或延續較好表現並繼續對出口
構成拉動，不過仍需繼續留意大選年歐美對華政策對出口的擾動。至於進口同比由升轉降，且自
東盟、日本、韓國的進口同比增速均有所下滑，或顯示國內經濟內生動能的修復進程仍存在一定
波折。後續內需及進口的改善或須等待地產、設備更新改造等政策效能的進一步釋放。
　　中國銀行研究院研究員范若瀅則指，６月中國出口表現較為強勁，主要與全球貿易景氣度回
升和中國出口競爭力提升有關。其一，在全球製造業回暖、美國多數行業進入補庫存階段、電子
信息行業上行趨勢加強等因素帶動下，全球貿易景氣度明顯改善。其二，中國出口競爭力持續提
升。全球價值鏈重塑背景下中國全產業鏈條、超大規模市場等優勢具有一定的不可替代性。進口
整體低位運行，主要原因在於內需不足，經濟恢復基礎有待鞏固。（ｓｌ）

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