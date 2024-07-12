【聚焦數據】中國上半年進出口２１萬億人民幣，創歷史同期新高

《經濟通通訊社１２日專訊》海關總署公布，上半年，中國貨物貿易進出口總值２１﹒１７

萬億元（人民幣．下同），同比增長６﹒１％，貿易規模歷史同期首次超過２１萬億元，再創新

高。其中，出口１２﹒１３萬億元，增長６﹒９％；進口９﹒０４萬億元，增長５﹒２％；貿易

順差３﹒０９萬億元，擴大１２％。

按美元計價，上半年，進出口總值２﹒９８萬億美元，增長２﹒９％。其中，出口１﹒７１

萬億美元，增長３﹒６％；進口１﹒２７萬億美元，增長２％；貿易順差４３５０億美元，擴大

８﹒６％。



＊上半年汽車出口增長２２﹒２％，手機出口降１﹒７％＊



上半年，出口機電產品７﹒１４萬億元，增長８﹒２％，佔出口總值的５８﹒９％。其中，

自動數據處理設備及其零部件６８３７﹒７億元，增長１０﹒３％；集成電路５４２７﹒４億元

，增長２５﹒６％；汽車３９１７﹒６億元，增長２２﹒２％；手機３８８２﹒８億元，下降

１﹒７％。同期，出口勞密產品２﹒０７萬億元，增長６﹒６％，佔１７﹒１％。其中，服裝及

衣著附件５２４４﹒３億元，增長３％；紡織品４９２６﹒７億元，增長６﹒５％；塑料制品

３７７６﹒４億元，增長１１﹒７％。出口農產品３４４４﹒３億元，增長５﹒２％。

上半年，一般貿易進出口１３﹒７６萬億元，增長５﹒２％，佔外貿總值的６５％。其中，

出口８﹒０１萬億元，增長８﹒５％；進口５﹒７５萬億元，增長１％。同期，加工貿易進出口

３﹒６６萬億元，增長２﹒１％，佔１７﹒３％。其中，出口２﹒３２萬億元，下降１﹒３％；

進口１﹒３４萬億元，增長８﹒５％。

上半年，民營企業進出口１１﹒６４萬億元，增長１１﹒２％，佔外貿總值的５５％，比去

年同期提升２﹒５個百分點。同期，外商投資企業進出口６﹒１７萬億元，增長０﹒２％，佔外

貿總值的２９﹒１％。國有企業進出口３﹒３１萬億元，增長１﹒２％。（ｃｔ）







