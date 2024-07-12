  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

12/07/2024 11:16

【聚焦數據】中國上半年進出口２１萬億人民幣，創歷史同期新高

　　《經濟通通訊社１２日專訊》海關總署公布，上半年，中國貨物貿易進出口總值２１﹒１７
萬億元（人民幣．下同），同比增長６﹒１％，貿易規模歷史同期首次超過２１萬億元，再創新
高。其中，出口１２﹒１３萬億元，增長６﹒９％；進口９﹒０４萬億元，增長５﹒２％；貿易
順差３﹒０９萬億元，擴大１２％。
　　按美元計價，上半年，進出口總值２﹒９８萬億美元，增長２﹒９％。其中，出口１﹒７１
萬億美元，增長３﹒６％；進口１﹒２７萬億美元，增長２％；貿易順差４３５０億美元，擴大
８﹒６％。
　
＊上半年汽車出口增長２２﹒２％，手機出口降１﹒７％＊
　
　　上半年，出口機電產品７﹒１４萬億元，增長８﹒２％，佔出口總值的５８﹒９％。其中，
自動數據處理設備及其零部件６８３７﹒７億元，增長１０﹒３％；集成電路５４２７﹒４億元
，增長２５﹒６％；汽車３９１７﹒６億元，增長２２﹒２％；手機３８８２﹒８億元，下降
１﹒７％。同期，出口勞密產品２﹒０７萬億元，增長６﹒６％，佔１７﹒１％。其中，服裝及
衣著附件５２４４﹒３億元，增長３％；紡織品４９２６﹒７億元，增長６﹒５％；塑料制品
３７７６﹒４億元，增長１１﹒７％。出口農產品３４４４﹒３億元，增長５﹒２％。
　　上半年，一般貿易進出口１３﹒７６萬億元，增長５﹒２％，佔外貿總值的６５％。其中，
出口８﹒０１萬億元，增長８﹒５％；進口５﹒７５萬億元，增長１％。同期，加工貿易進出口
３﹒６６萬億元，增長２﹒１％，佔１７﹒３％。其中，出口２﹒３２萬億元，下降１﹒３％；
進口１﹒３４萬億元，增長８﹒５％。
　　上半年，民營企業進出口１１﹒６４萬億元，增長１１﹒２％，佔外貿總值的５５％，比去
年同期提升２﹒５個百分點。同期，外商投資企業進出口６﹒１７萬億元，增長０﹒２％，佔外
貿總值的２９﹒１％。國有企業進出口３﹒３１萬億元，增長１﹒２％。（ｃｔ）
　
　
　

【你點睇】中環海濱充氣奇蹟展展品外貌惹網民嘲笑► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

誰當美國下一任總統？

12/07/2024 07:49

大國博弈

FX MONDAY｜美國6月就業數據好壞參半，為聯儲局年內減...

08/07/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金