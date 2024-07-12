【聚焦數據】上半年中國對美出口增近５％進口下降，對歐盟貿易跌

《經濟通通訊社１２日專訊》海關總署公布，上半年，美國為中國第三大貿易夥伴，與美國

貿易總值為２﹒２９萬億元（人民幣．下同），同比增長２﹒９％，佔１０﹒８％。其中，對美

國出口１﹒７１萬億元，增長４﹒７％；自美國進口５７７９﹒７億元，下降２％；對美貿易順

差１﹒１４萬億元，擴大８﹒４％。

東盟為中國第一大貿易夥伴，與東盟貿易總值為３﹒３６萬億元，增長１０﹒５％，佔中國

外貿總值的１５﹒９％。其中，對東盟出口２﹒０３萬億元，增長１４﹒２％；自東盟進口

１﹒３３萬億元，增長５﹒２％；對東盟貿易順差６９９４﹒９億元，擴大３６﹒５％。

歐盟為第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為２﹒７２萬億元，下降０﹒７％，佔１２﹒８％

。其中，對歐盟出口１﹒７８萬億元，增長０﹒５％；自歐盟進口９３８８﹒７億元，下降

２﹒９％；對歐盟貿易順差８３７６﹒７億元，擴大４﹒６％。



＊對美國貿易順差３１７﹒８億美元，對俄羅斯逆差４﹒８億美元＊



此外，海關總署數據顯示，以美元計，上半年中國對美國出口同比上升１﹒５％，自美國進

口同比下降４﹒９％；對俄羅斯出口同比下降０﹒８％，自俄羅斯進口同比上升３﹒９％。

路透根據海關總署數據計算，中國６月對美國貿易順差３１７﹒８億美元，上半年累計順差

１５９９億美元；６月對俄羅斯貿易逆差為４﹒８億美元，上半年累計逆差１３５﹒５億美元。

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