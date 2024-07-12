【聚焦數據】內地６月末社融存量３９５﹒１萬億，同比增８﹒１％

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，初步統計，２０２４年６月末社會融資規模存

量為３９５﹒１１萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒１％。其中，對實體經濟發放的人民

幣貸款餘額為２４７﹒９３萬億元，同比增長８﹒３％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣

餘額為１﹒６６萬億元，同比下降１２﹒２％；委託貸款餘額為１１﹒１８萬億元，同比下降

１﹒３％；信託貸款餘額為４﹒２１萬億元，同比增長１１﹒８％；未貼現的銀行承兌匯票餘額

為２﹒２５萬億元，同比下降１８﹒２％；企業債券餘額為３２﹒０２萬億元，同比增長

２﹒２％；政府債券餘額為７３﹒１３萬億元，同比增長１５％；非金融企業境內股票餘額為

１１﹒５５萬億元，同比增長４﹒１％。

從結構看，６月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６２﹒８％

，同比高０﹒２個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒４％，同比低

０﹒１個百分點；委託貸款餘額佔比２﹒８％，同比低０﹒３個百分點；信託貸款餘額佔比

１﹒１％，同比高０﹒１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒６％，同比低０﹒２個

百分點；企業債券餘額佔比８﹒１％，同比低０﹒５個百分點；政府債券餘額佔比１８﹒５％，

同比高１﹒１個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒９％，同比低０﹒１個百分點。

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