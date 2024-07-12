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AH股新聞

12/07/2024 17:12

【聚焦數據】內地６月新增人民幣貸款２１３００億元，低於預期

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，６月末人民幣貸款餘額２５０﹒８５萬億元（
人民幣．下同），同比增長８﹒８％，按上月公布的５月末人民幣貸款餘額計算，６月新增人民
幣貸款約２１３００億元，低於市場預期的２２５００億元。
　　今年上半年人民幣貸款增加１３﹒２７萬億元。分部門看，住戶貸款增加１﹒４６萬億元，
其中，短期貸款增加２７６４億元，中長期貸款增加１﹒１８萬億元；企（事）業單位貸款增加
１１萬億元，其中，短期貸款增加３﹒１１萬億元，中長期貸款增加８﹒０８萬億元，票據融資
減少３４４０億元；非銀行業金融機構貸款增加３８８９億元。
　　截至６月末，本外幣貸款餘額２５５﹒３２萬億元，同比增長８﹒３％。
　　截至６月末，外幣貸款餘額６２７２億美元，同比下降１２％。上半年外幣貸款減少２９２
億美元。
　
＊人民幣存款上月增約２﹒５萬億元＊
　
　　存款方面，上半年人民幣存款增加１１﹒４６萬億元。其中，住戶存款增加９﹒２７萬億元
，非金融企業存款減少１﹒４５萬億元，財政性存款減少２４３４億元，非銀行業金融機構存款
增加２﹒２１萬億元。
　　人行上月公布，前五個月人民幣存款增加９萬億元，據此計算，６月人民幣存款增加約
２﹒４６萬億元。
　　截至６月末，本外幣存款餘額３０１﹒６８萬億元，同比增長６％。月末人民幣存款餘額
２９５﹒７２萬億元，同比增長６﹒１％。
　　截至６月末，外幣存款餘額８３６５億美元，同比下降０﹒１％。上半年外幣存款增加
３８７億美元。（ｅｙ）

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