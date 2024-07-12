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AH股新聞

12/07/2024 18:04

【數據解讀】人行旗下媒體：貨幣信貸增速放緩不意味經濟走弱

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，６月末社會融資規模存量３９５﹒１１萬億元
（人民幣．下同），同比增長８﹒１％，與經濟增長和價格水平預期目標基本匹配。６月末人民
幣各項貸款餘額２５０﹒８５萬億元，同比增長８﹒８％。
　　不過，廣義貨幣（Ｍ２）餘額同比增長６﹒２％，增速續創有數據來新低，且低於預期的增
長６﹒８％；狹義貨幣（Ｍ１）餘額同比下降５％，勝預期的下跌５﹒４％，但繼續刷新有數據
以來最大跌幅。此外，６月末人民幣貸款餘額２５０﹒８５萬億元，同比增長８﹒８％，據計算
，６月新增貸約２１３００億元，低於預期。上半年社會融資規模增量則累計有１８﹒１萬億元
，比上年同期少３﹒４５萬億元，據計算，６月新增社融規模３﹒３萬億元，符合預期，亦較上
月的２﹒０７萬億元明顯抬升。
　　人行旗下媒體《金融時報》在微信公眾號發表題為《亟待克服信貸投放的「規模情結」》的
文章稱，人行最新公布的半年度金融數據，與今年以來金融數據整體趨勢基本一致。對於如何理
解今年以來總量指標增速的放緩，市場亦有多種解讀。
　
＊一味追求金融總量增長難度大，應放下「規模情結」＊
　
　　文章指出，「首先，貨幣信貸增速放緩不意味著經濟走弱」。簡單觀察金融總量增速，已經
不能全面、真實地反映金融支持實體經濟的成效。其次，盤活存量對金融支持實體經濟的意義更
大。新增貸款不能反映信貸對實體經濟的支持全貌，存量貸款也發揮了重要作用。
　　再次，一味追求金融總量增長難度較大，還可能產生資金空轉等「副作用」。當前中國的社
融規模、Ｍ２餘額已分別突破３９０萬億元、３００萬億元，人民幣貸款餘額也超過了２５０萬
億元，存量金融資源都處於高位，要保持新增量高速增長難度越來越大，尤其是在有效需求不足
的背景下。最後，貨幣供應量的可測性、可控性及與實體經濟的相關性均有減弱。
　　文章認為，隨著當貨幣信貸增長已由供給約束轉為需求約束時，如果把關注的重點繼續放在
數量的增長上甚至存在「規模情結」，顯然有悖經濟運行規律，需要逐步淡化對金融總量指標的
關注，把金融總量更多作為觀測性、參考性、預期性的指標，更加注重發揮利率調控的作用。
（ｓｌ）

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