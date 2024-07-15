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AH股新聞

15/07/2024 07:53

《國企紅籌》青島港（６１９８）９４億人幣購業務付新Ａ股加現金

　　《經濟通通訊社１５日專訊》青島港（０６１９８）（滬：６０１２９８）公布建議重組，
斥約９４﹒４億元（人民幣．下同）向控股股東山東港口集團收購日照港油品碼頭１００％股權
、日照實華５０％股權、聯合管道５３﹒８８％股權及港源管道５１％股權，４間公司從事液體
散貨港口裝卸等業務。該集團將以現金及發行新Ａ股方式支付代價。
　
＊Ａ股今早復牌＊
　
　　該集團Ａ股已於上周三（１０日）停牌，已申請自今日開市起恢復Ａ股於上交所交易。
　
＊擬發新Ａ股籌最多２０億人幣＊
　
　　此外，該集團指，擬向不超過３５名特定投資者發行新Ａ股，以募集配套資金不超過２０億
元，且擬發行新Ａ股數量不超過建議重組前已發行總股本的３０％。
　　該集團指，收購所涉現金代價約４６﹒３億元，餘額以每股６﹒９元發行６﹒９７億股新Ａ
股，每股作價較Ａ股停牌收報９﹒７８元折讓約２９﹒４５％，假設收購及發新股募集配套資金
完成，控股股東持股由約５５﹒７７％升至佔擴大後股本約５７﹒７３％，維持控股地位。
　　該集團指，所購４間公司從事液體散貨港口裝卸、罐區倉儲及管道輸送等業務，假設建議重
組於去年底完成，該集團去年純利約５７﹒３億元，比建議重組前純利升１６﹒５％，營業收入
升至２１４億元。有關交易需待股東批准。（ｗｈ）

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