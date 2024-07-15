《國企紅籌》青島港（６１９８）９４億人幣購業務付新Ａ股加現金

《經濟通通訊社１５日專訊》青島港（０６１９８）（滬：６０１２９８）公布建議重組，

斥約９４﹒４億元（人民幣．下同）向控股股東山東港口集團收購日照港油品碼頭１００％股權

、日照實華５０％股權、聯合管道５３﹒８８％股權及港源管道５１％股權，４間公司從事液體

散貨港口裝卸等業務。該集團將以現金及發行新Ａ股方式支付代價。



＊Ａ股今早復牌＊



該集團Ａ股已於上周三（１０日）停牌，已申請自今日開市起恢復Ａ股於上交所交易。



＊擬發新Ａ股籌最多２０億人幣＊



此外，該集團指，擬向不超過３５名特定投資者發行新Ａ股，以募集配套資金不超過２０億

元，且擬發行新Ａ股數量不超過建議重組前已發行總股本的３０％。

該集團指，收購所涉現金代價約４６﹒３億元，餘額以每股６﹒９元發行６﹒９７億股新Ａ

股，每股作價較Ａ股停牌收報９﹒７８元折讓約２９﹒４５％，假設收購及發新股募集配套資金

完成，控股股東持股由約５５﹒７７％升至佔擴大後股本約５７﹒７３％，維持控股地位。

該集團指，所購４間公司從事液體散貨港口裝卸、罐區倉儲及管道輸送等業務，假設建議重

組於去年底完成，該集團去年純利約５７﹒３億元，比建議重組前純利升１６﹒５％，營業收入

升至２１４億元。有關交易需待股東批准。（ｗｈ）

