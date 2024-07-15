【三中全會】三中全會上午在京開始舉行，習近平作工作報告

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》據《新華社》報道，中國共產黨第二十屆
中央委員會第三次全體會議１５日上午在北京開始舉行。中央委員會總書記習近平代表中央政治
局向全會作工作報告，並就《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定（討
論稿）》向全會作了說明。
【你點睇】中環海濱充氣奇蹟展展品外貌惹網民嘲笑► 立即投票
15/07/2024 12:57
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》據《新華社》報道，中國共產黨第二十屆
中央委員會第三次全體會議１５日上午在北京開始舉行。中央委員會總書記習近平代表中央政治
局向全會作工作報告，並就《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定（討
論稿）》向全會作了說明。
【你點睇】中環海濱充氣奇蹟展展品外貌惹網民嘲笑► 立即投票
上一篇新聞︰15/07/2024 13:05 《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽
下一篇新聞︰15/07/2024 12:05 《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表
15/07/2024 13:05 《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表
15/07/2024 13:05 《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
虛擬貨幣N
基金
MPF