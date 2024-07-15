【三中全會】三中全會上午在京開始舉行，習近平作工作報告

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》據《新華社》報道，中國共產黨第二十屆

中央委員會第三次全體會議１５日上午在北京開始舉行。中央委員會總書記習近平代表中央政治

局向全會作工作報告，並就《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定（討

論稿）》向全會作了說明。

