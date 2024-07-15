【三中全會】三中全會召開，官媒稱關鍵時期必須繼續推進改革

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中共二十屆三中全會一連四日在北京的京

西賓館舉行。中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於

進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定（討論稿）》向全會作了說明。３７０多名中共

中央委員、候補委員參加會議，會議將在最後一天發表與進一步全面深化改革、推進中國式現代

化相關的決定。

《人民日報》頭版發表任仲平文章《立足關鍵時期，用好重要法寶》，指面對大量從未出現

過的全新課題，需要在實踐中去大膽探索，尋求有效解決新矛盾新問題的思路和辦法。文章稱，

歷史已證明，並將繼續證明「習近平總書記高瞻遠矚的重大判斷」：中國特色社會主義在改革開

放中產生，也必將在改革開放中發展壯大。

文章指，當前和今後一個時期，是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵

時期，面對紛繁複雜的國際國內形勢，面對新一輪科技革命和產業變革，面對人民群眾新期待，

必須繼續把改革推向前進，立足關鍵時期，用好重要法寶。文章又指中國的綜合國力持續躍升，

正以新質生產力強勁推動高質量發展。

《環球時報》發表社評，指會議審議有關全面深化改革的決定稿，科學策劃圍繞中國式現代

化，進一步全面深化改革的整體部署，令中國的發展方向具有高度的確定性、連貫性和延續性。

文章指出，改革開放已經成為中國社會的一種堅定信仰，在強有力的制度保證下，它將意味

著進一步解放思想、解放和發展社會生產力、解放和增強社會活力，從而促進社會公平正義、增

進人民福祉。文章又稱，可以預期的是，通過一系列改革措施和政策引導，中國將在經濟、社會

和法治建設等方面取得新成就，進一步提升人民生活水平，實現共同富裕的目標。



＊改開後最晚召開的一屆三中全會＊



本次三中全會是中共改革開放後４０年來最晚召開的一次。

三中全會是中國共產黨中央委員會第３次全體會議的簡稱，中國共產黨全國代表大會每５年

舉行一次，中央委員會每屆任期５年，中央委員會全體會議由中央政治局召集，每年至少舉行一

次，一次以一個議題為主。

中國共產黨第二十次全國代表大會（中共二十大）於２０２２年１０月１６日至２２日在北

京召開，隨後於同年１０月２３日舉行一中全會，選舉產生新一屆中央領導集體，二中全會則於

２０２３年２月２６日至２８日舉行，審議通過了擬向十四屆全國人大一次會議推薦的國家機構

領導人員人選建議名單，以及擬向全國政協１４屆一次會議推薦的全國政協領導人員人選建議名

單，審議通過了《黨和國家機構改革方案》。

中共自１１屆三中全會之後，歷屆三中全會往往選在每屆全國黨代會的次年９月到１２月召

開，只有兩次例外，一次是１９８４年１０月召開的十二屆三中全會，與十二大相隔兩年，另一

次是２０１８年的十九屆三中全會，在十九大的次年２月召開。



＊上兩屆三中全會分別通過《深化改革若干重大問題的決定》及《深化黨和國家機構改革方案＊



上一次的三中會會，也就是２０１８年１９屆三中全會，在２０１８年２月２６日至２８日

召開。全會通過《關於深化黨和國家機構改革的決定》和《深化黨和國家機構改革方案》。３月

１７日，１３屆全國人大一次會議批准國務院機構改革方案。２０１９年７月５日，深化黨和國

家機構改革總結會議召開，習近平講話指出，深化黨和國家機構改革是對黨和國家組織結構和管

理體制的一次系統性、整體性重構，為完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和

治理能力現代化提供了有力組織保障。

再上一次的三中全會，也就是２０１３年１８屆三中全會，在２０１３年１１月９日至１２

日，中共１８屆三中全會召開。全會通過《關於全面深化改革若干重大問題的決定》。全會指出

，全面深化改革的總目標是完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現

代化；經濟體制改革核心問題是處理好政府和市場的關係，使市場在資源組態中起決定性作用和

更好發揮政府作用。

