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AH股新聞

15/07/2024 11:51

《駐京專電》網信辦開展「清朗」網絡環境整治專項行動，為期２月

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中央網信辦通報，為切實加強未成年人網
絡保護，在全國範圍內部署開展為期２個月的「清朗．２０２４年暑期未成年人網絡環境整治」
專項行動。本次專項行動將重點整治６個環節突出問題。
　　一是短視頻、直播平台。「二次包裝」經典動畫或兒歌，集中展示暴力血腥內容。擺拍校園
霸凌視頻，將校園霸凌行為娛樂化。利用「網紅兒童」牟利，惡搞兒童博取關注、賣慘引流。採
取劇情電台、語音旁白等方式，誘導脅迫未成年人變相參與直播等問題。
　　二是社交平台。在未成年人照片分享、交友信息等頁面，發布誘導不良交友、引流非法網站
等信息。對未成年人實施「網絡廁所」「人肉開盒」等行為。惡意編造網絡黑話、低俗流行語，
向未成年人傳播不良價值觀。創建專門話題、群組等，惡意發布反擊攻略、進行惡意Ｐ圖，煽動
親子、師生對立等問題。
　
＊整治電商平台向未成年人售賣軟色情手辦文具＊
　
　　三是電商平台。向未成年人售賣軟色情手辦文具、動漫周邊等商品。利用兒童模特擺出不雅
姿勢、做性暗示動作，借未成年人形象進行無底線營銷。提供有償代罵，制作惡搞同學、學校的
圖文視頻等服務。以售賣動漫劇作、電子游戲等為名，引流未成年人至第三方平台，違規提供涉
黃涉暴資源等問題。
　　四是應用商店。利用相似標志和名稱信息，仿冒未成年人喜愛的ＡＰＰ，傳播違法不良信息
。通過內嵌非法軟件或違規馬甲包等方式，惡意「變身」為涉黃涉賭平台。學習類、工具類
ＡＰＰ偏離主責主業，傳播打擦邊球違規信息。具有匿名、加密等屬性的小眾ＡＰＰ，存在網絡
詐騙、隔空猥褻等問題。
　　五是兒童智能設備。設備自帶ＡＰＰ包含可能影響未成年人身心健康的內容。對第三方
ＡＰＰ提供的信息內容審核把關不嚴，存在不良導向內容。提供相貌ＰＫ、運勢測算等不適宜未
成年人的應用或功能。以積分排行、功能解鎖、背景更新等為名，誘導未成年人過度消費。
　　六是未成年人模式。提供「虛假模式」，用戶進入未成年人模式後無內容、無法使用。模式
下存在誘導未成年人模仿不安全行為、養成不良嗜好等內容。模式防逃逸措施不完備，無需驗證
即可退出。模式下存在誘導未成年人投票打榜、刷量控評等功能。
　　中央網信辦有關負責人強調，各地網信部門要密切關注涉未成年人問題新特點新表現，對各
類違規行為，保持高壓態勢，從嚴處置違規平台、賬號及相關ＭＣＮ機構。要壓實平台主體責任
，健全平台未成年人網絡保護機制，共同維護良好網絡生態。

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