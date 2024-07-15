  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
夏天養生食療
etnet專輯
AH股新聞

15/07/2024 10:44

【數據解讀】次季ＧＤＰ增速五季低，統計局：形有波動、勢仍向好

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，２０２４年第二季國內
生產總值（ＧＤＰ）同比增長４﹒７％，低於預期的５﹒１％，亦遠低於第一季的５﹒３％，增
速創五個季度最低水平。
　
＊短期波動不會改變長期向好大勢＊
　
　　國家統計局發布答記者問稱，今年上半年，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，國內結構調整
陣痛有所顯現，影響經濟增長的因素較以往更為複雜，在這種複雜局面下，中國經濟頂住壓力，
運行總體平穩、結構不斷升級，成績來之不易。從二季度當季情況看，國內生產總值同比增長
４﹒７％，增速比一季度有所回落，對此，要全面地辯證地看，既要看到短期波動之「形」，更
要看到長期發展之「勢」。總的來看，二季度經濟運行可以概括為「形有波動、勢仍向好」，短
期波動不會改變長期向好大勢。
　　展望下半年，外部環境不穩定性不確定性上升，國內困難挑戰依然不少，但是這些都是前進
中的問題、成長中的煩惱，歸根結底要在推動發展中不斷加以解決，對於這些問題，有關部門有
清醒的認識，已採取一系列措施加以解決。綜合來看，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，
穩中向好、長期向好的發展態勢不會改變。
　
＊經濟增速回落有極端天氣等影響，國內有效需求不足＊
　
　　從短期來看，二季度經濟增速回落有極端天氣、雨澇災害多發等短期因素的影響，也反映出
當前經濟運行中的困難挑戰有所增多，特別是國內有效需求不足的問題比較突出，國內大循環不
夠順暢等等。但從基本面看、從中長期看，經濟穩定運行、長期向好的基本面沒有改變，高質量
發展的大勢沒有改變。二季度經濟體量超過３２萬億元，工業增加值、貨物進出口總額都超過
１０萬億元，這些總量指標規模依然十分可觀。
　　就業形勢比較穩定，二季度城鎮調查失業率與上年同期和一季度相比均下降０﹒２個百分點
，客運量、鐵路貨運量、用電量等實物量指標保持較快增長，製造業高端化、智能化、綠色化轉
型扎實推進，新產業新動能培育成長。這些都表明當前經濟平穩運行的態勢沒有變，推動經濟轉
型升級和高質量發展的積極因素還在繼續累積。　
　　統計局稱，中國傳統產業改造升級步伐加快，新能源、新材料、高端裝備製造等戰略性新興
產業不斷成長，有助於對沖下行壓力、增強上行動力。上半年，規模以上電子及通信設備製造業
、航空航天器及設備製造業增加值同比分別增長１２﹒５％、１０﹒０％；新型消費、新基建等
領域發展活力也在不斷釋放。
　

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

高息定存 | 一周高息合集，邊間銀行6個月可賺4.39厘？

14/07/2024 10:55

貨幣攻略

誰當美國下一任總統？

12/07/2024 07:49

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金