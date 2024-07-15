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AH股新聞

15/07/2024 11:10

【數據解讀】統計局：商品房銷售額降幅收窄，房地產活躍度提升

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，１－６月份，新建商品
房銷售面積４７９１６萬平方米，同比下降１９％，其中住宅銷售面積下降２１﹒９％。新建商
品房銷售額４７１３３億元人民幣，下降２５％，其中住宅銷售額下降２６﹒９％。降幅均比１
－５月份收窄。
　
＊房地產開發企業到位資金降幅收窄＊
　
　　國家統計局新聞發言人稱，近期房地產市場活躍度有所提升。各地區各部門適應房地產市場
供求關係發生重大變化的新形勢，因城施策，積極調整優化房地產政策，扎實做好保交房工作，
支持剛性和改善性住房需求，政策效應逐漸釋放，市場活躍度有所提升。
　　上半年，全國新建商品房銷售面積、銷售額同比分別下降１９％、２５％，降幅比１－５月
份收窄１﹒３、２﹒９個百分點；房屋新開工面積、房地產開發企業到位資金降幅也有所收窄。
從住建等相關部門了解的情況看，近幾個月二手房網簽面積同比也有所增長，一線城市６月份成
交面積環比增長較快。
　
＊房地產市場仍處在調整轉型過程中＊
　
　　同時，保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」積極
推進，有利於構建房地產市場發展新模式，也為投資擴張增添了動力。上半年，房地產「三大工
程」拉動房地產開發投資０﹒９個百分點。當然也要看到，目前房地產相關指標仍在下降，房地
產市場仍處在調整轉型過程中。

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