《神州債市》中金所增加５年期國債期貨合約可交割國債

《經濟通通訊社１５日專訊》中國金融期貨交易所今日宣布，２０２４年記帳式附息（十四
期）國債（五年期）已招標發行。根據相關規定，該國債符合ＴＦ２４０９、ＴＦ２４１２和
ＴＦ２５０３合約的可交割國債條件，轉換因子分別為０﹒９５１６、０﹒９５３９和
０﹒９５６３。該國債從上市交易日後的下一交易日開始，納入ＴＦ２４０９、ＴＦ２４１２和
ＴＦ２５０３的可交割國債範圍，可用於交割意向申報。（ｌｃ）
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15/07/2024 18:03
《經濟通通訊社１５日專訊》中國金融期貨交易所今日宣布，２０２４年記帳式附息（十四
期）國債（五年期）已招標發行。根據相關規定，該國債符合ＴＦ２４０９、ＴＦ２４１２和
ＴＦ２５０３合約的可交割國債條件，轉換因子分別為０﹒９５１６、０﹒９５３９和
０﹒９５６３。該國債從上市交易日後的下一交易日開始，納入ＴＦ２４０９、ＴＦ２４１２和
ＴＦ２５０３的可交割國債範圍，可用於交割意向申報。（ｌｃ）
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