《神州債市》中金所增加５年期國債期貨合約可交割國債

《經濟通通訊社１５日專訊》中國金融期貨交易所今日宣布，２０２４年記帳式附息（十四

期）國債（五年期）已招標發行。根據相關規定，該國債符合ＴＦ２４０９、ＴＦ２４１２和

ＴＦ２５０３合約的可交割國債條件，轉換因子分別為０﹒９５１６、０﹒９５３９和

０﹒９５６３。該國債從上市交易日後的下一交易日開始，納入ＴＦ２４０９、ＴＦ２４１２和

ＴＦ２５０３的可交割國債範圍，可用於交割意向申報。（ｌｃ）

