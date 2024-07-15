《國企紅籌》中煤能源（０１８９８）６月商品煤銷量升２﹒９％

《經濟通通訊社１５日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，今年６

月商品煤產量按年升０﹒２％至１１６１萬噸；商品煤銷量升２﹒９％至２４３７萬噸。

今年上半年，累計商品煤產量按年跌０﹒９％至６６５０萬噸；商品煤銷量跌８﹒９％至

１﹒３４億噸。（ｈｐ）

