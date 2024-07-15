《國企紅籌》中煤能源（０１８９８）６月商品煤銷量升２﹒９％

《經濟通通訊社１５日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，今年６
月商品煤產量按年升０﹒２％至１１６１萬噸；商品煤銷量升２﹒９％至２４３７萬噸。
今年上半年，累計商品煤產量按年跌０﹒９％至６６５０萬噸；商品煤銷量跌８﹒９％至
１﹒３４億噸。（ｈｐ）
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15/07/2024 18:00
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月商品煤產量按年升０﹒２％至１１６１萬噸；商品煤銷量升２﹒９％至２４３７萬噸。
今年上半年，累計商品煤產量按年跌０﹒９％至６６５０萬噸；商品煤銷量跌８﹒９％至
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