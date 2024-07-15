《神州頭條》財經報章頭版摘要：全面深化改革開闢現代化廣闊前景

《經濟通通訊１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



以進一步全面深化改革開闢中國式現代化廣闊前景

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在全面建設社會主義現代化國家的新徵程上，又將矗立起新的里程碑－－黨的二十屆三中全會將

於７月１５日至１８日在北京召開，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出戰略部署。



國企重組頻落子，產業鏈整合料迎新突破

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基礎設施、資源循環等領域央企重組整合或迎來新突破。業內人士認為，今年以來央國企重組整

合明顯提速，對傳統行業的優化以及對戰略性新興產業的布局加快。新經濟和傳統產業整合有望

受到市場更大關注。



能把ＣＯ２變成寶的「碳捕手」生意難在何處

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把廢棄的鋼渣和二氧化碳結合變成磚頭、用合成生物技術培養細菌去「吃」二氧化碳、用綠電電

解二氧化碳製成綠色航空燃料。使出十八般武藝讓二氧化碳發生「變形記」，成低成本的磚頭、

衣服、食品、燃料－這些都是被稱「碳捕手」的ＣＣＵＳ（二氧化碳的捕集、利用與封存）技術

的「神奇」功效。





《上海證券報》



以進一步全面深化改革開闢中國式現代化廣闊前景

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在全面建設社會主義現代化國家的新徵程上，又將矗立起新的里程碑－－黨的二十屆三中全會將

於７月１５日至１８日在北京召開，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出戰略部署。



上半年中國外貿何以「逆風上揚」

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在全球貿易保護主義「逆風」環境下，上半年中國外貿同比增長６﹒１％，交出了一份「質量持

續提升、規模較快增長」的成績單。６月份，人民幣計價的出口額繼續兩位數增長，好於市場普

遍預期。



滬市主板公司積極提升投資價值

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截至７月１４日，今年以來約有８８８家公司推出「提質增效重回報」方案，覆蓋市值約２１萬

億元人民幣。各家公司從提升經營質效、完善公司治理、強化投資者回報等方面制定針對性的路

線圖，用實際行動踐行新「國九條」的指示要求，彰顯滬市公司的投資價值。





《證券時報》



一輛爆款汽車背後的「技術密碼」

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每一輛汽車都不簡單。把一輛新能源汽車完全拆開的話，可能會看到大大小小２萬多個零部件，

這構成了汽車的「肉身」。背後的整車設計、整車熱管理等數十上百項技術，則匯聚成了汽車的

「靈魂」，也是汽車競爭力的重要體現。



水利系統全面啟動「七下八上」防汛關鍵期工作機制

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水利部副部長王寶恩１４日表示，從７月１６日開始，將進入「七下八上」防汛關鍵期（７月

１６日至８月１５日），水利系統將全面啟動防汛關鍵期工作機制，進一步加強「四預」措施，

強化流域水工程統一聯合調度，突出抓好水庫安全度汛、中小河流洪水和山洪災害防禦等工作。



上交所擬發兩條科創板半導體細分主題指數

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上交所和中證指數公司１４日聯合公告，將於７月２６日發布上證科創板芯片設計主題指數和上

證科創板半導體材料設備主題指數，為市場提供更多科創板半導體產業投資標的。（ｌｃ）

