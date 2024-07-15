《神州經脈》次季ＧＤＰ遜預期，ＦＤＩ跌幅擴，財政部明日賣國債

《神州經脈》中國今年第二季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長４﹒７％，低於預期的

５﹒１％，亦低於全年增速目標，創五個季度最低水平，消費和地產投資數據亦差，拖累全日超

過４１００隻個股下跌，不過中共三中全會今日（１５日）在北京召開，中字頭拉漲撐市，滬綜

指全日升０﹒０９％，報２９７４﹒０１點，深成指跌０﹒５９％，創業板指跌０﹒６３％。

觀望情緒濃厚，交投繼續回落，兩市全日成交６０２１億元（人民幣．下同），較上日

（１２日）成交急跌１２﹒４％，是上周一（８日）以來成交低位。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開後回吐全部漲幅，全日震盪走弱，收報

７﹒２６２７，較上個交易日４時３０分收盤價跌４２點子，全日在７﹒２５００至

７﹒２６４２之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１３１３，較上個交易日升２點子，

三連升，創７月９日以來近一周新高，與市場預測偏離逾１２３０點，上個交易日報

７﹒１３１５。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中共二十屆三中全會今起一連四天在北京的京西賓館舉行。中共總書記習近平代表中央政

治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定（

討論稿）》向全會作說明。會議將重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，對圍

繞中國式現代化進一步全面深化改革作出總體部署。會議最後一天將發表與進一步全面深化改革

、推進中國式現代化相關的決定。



２﹒ 國家統計局公布，２０２４年第二季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長４﹒７％，低於預

期的５﹒１％，亦遠低於第一季的５﹒３％，增速創五個季度最低水平。６月工業、消費和上半

年投資同比增速亦進一步趨緩，其中工業增加值增５％勝預期，但較５月增幅放緩；消費增速僅

２％，遠遜預期，並創一年半新低；上半年投資增３﹒９％符合市場預期，增速較首５月回落

０﹒１個百分點。統計局表示，在外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，國內結構調整陣痛有所顯現

，影響經濟增長的因素較以往更為複雜的局面下，中國經濟頂住壓力，運行總體平穩、結構不斷

升級，成績來之不易。數據公布後，高盛及摩根大通對中國今年經濟增長預期分別由５％下調至

４﹒９％及５﹒２％下調至４﹒７％。



３﹒ 國家統計局公布，６月全國城鎮調查失業率為５％，與上月持平，比上年同月下降０﹒２

個百分點。上半年，全國城鎮調查失業率平均值為５﹒１％，比一季度下降０﹒１個百分點，比

上年同期下降０﹒２個百分點。國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍表示，上半年就業形勢

總體穩定，當前就業總量壓力和結構性矛盾並存，穩就業仍面臨一定挑戰。要繼續強化就業優先

政策，健全高校畢業生、農民工等重點群體就業促進機制，積極培育新的就業增長點，努力促進

更高質量和更充分就業。



４﹒ 財政部公布，為支持國債做市，提高國債二級市場流動性，健全反映市場供求關係的國債

收益率曲線，決定開展國債做市支持操作。操作方向為隨賣，操作券種為２０２４年記帳式附息

（十一期）國債、２０２３年記帳式附息（二十六期）國債，操作額分別為１２﹒７億元、

１２﹒２億元，期限為１０年，競爭性招標時間為７月１６日１１：０５－１１：３５。



５﹒ 人民銀行今日縮量續做１０００億元１年期中期借貸便利（ＭＬＦ），利率連續第１１個

月持平於２﹒５％；本周三（１７日）有１０３０億元ＭＬＦ到期，即人行透過ＭＬＦ淨回籠

３０億元，ＭＬＦ連續第五個月無淨投放。同日人行透過逆回購操作向公開市場投放１２７０億

元。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，目前中長期限資金相對市場需求偏鬆，市場利

率相對低，削弱了ＭＬＦ資金吸引力。同時，從經濟保持復甦態勢，銀行淨息差壓力及兼顧內外

均衡，短期調降ＭＬＦ利率門檻不低。從目前內外經濟形勢及平衡政策多目標看，年內調降

ＭＬＦ利率前景仍不清晰，需要經濟數據指引。



６﹒ 商務部公布，２０２４年１－６月，全國實際使用外資（ＦＤＩ）金額４９８９﹒１億元

，同比下降２９﹒１％，跌幅較首５個月的下跌２８﹒２％擴大。上半年，全國新設立外商投資

企業２６８７０家，同比增長１４﹒２％。從行業看，製造業實際使用外資１４１８﹒６億元，

佔全國實際使用外資比重為２８﹒４％，較去年同期提高２﹒４個百分點。高技術製造業實際使

用外資６３７﹒５億元，佔全國實際使用外資的１２﹒８％，較去年同期提高２﹒４個百分點。

醫療儀器設備及儀器儀表製造業、專業技術服務業實際使用外資分別增長８７﹒５％和

４３﹒４％。從來源地看，德國、新加坡實際對華投資分別增長１８﹒１％和１０﹒５％（含通

過自由港投資數據）。



７﹒ 工信部披露第３８５批《道路機動車輛生產企業及產品公告》新產品公示，四款「小米牌

」純電動轎車在列。其中，取得獨立造車資質後，其生產企業名稱由北汽更換為「小米汽車科技

有限公司」，產品尾標也從「北京小米」變為「小米」。專家分析，這意味著小米汽車已取得獨

立造車資質。同時，市傳小米明日將發布新車「小米ＳＵ８」，還有印著小米ＳＵ８效果圖的海

報流傳，不過小米公關部總經理王化今日在微博帖文闢謠稱「沒有ＳＵ８，假的」，而涉事海報

原來有極小字體標註「圖片為渲染猜想圖」。



８﹒ 全球第四大智能手機製造商、被稱為「非洲手機王」的內地公司傳音控股，被指控多年來

一直拒絕就其通信技術支付專利費用。據報高通和飛利浦已經在印度法院向傳音提訟，諾基亞亦

在要求傳音支付專利費。傳音表示，已與高通簽署５Ｇ標準專利許可協議並正在履行該協議，將

繼續與第三方展開專利談判確定合理許可費。不過，傳音產品主要為４Ｇ手機而非５Ｇ手機，而

公司和高通就３Ｇ、４Ｇ等專利現在並未達成一致。（ｓｌ）

