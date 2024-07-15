《鍾之日記》經濟動力不足，港股險穿萬八

《鍾之日記》７月１５日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



恒指經過上周最後兩個交易日合共急升８２１點後，今日高位出現回吐。恒指今早低開近百

點，隨後內地公布的第二季國內生產總值按年增長４﹒７％，低於市場預期的５﹒１％，亦遠低

於第一季度的５﹒３％增幅。數據公布後，恒指跌幅擴大，終場收報１８０１５，跌２７７點或

跌１﹒５％，主板成交逾９１１億元。

三中全會今日起至１８日在北京召開，暫未有利好消息公布，市場觀望氣氛濃厚，預料恒指

走勢反覆偏軟，短期在１８０００點附近爭持。



＊滬綜指勉強升，中字頭撐市＊



中國今年第二季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長４﹒７％，低於預期的５﹒１％，亦低於

全年增速目標，創五個季度最低水平，消費和地產投資數據亦差，拖累全日超過４１００隻個股

下跌，不過中共三中全會今日在北京召開，中字頭拉漲撐市，滬綜指全日升０﹒０９％，報

２９７４﹒０１點，深成指跌０﹒５９％，創業板指跌０﹒６３％。

觀望情緒濃厚，交投繼續回落，兩市全日成交６０２１億元人民幣，較上日（１２日）成交

急跌１２﹒４％，是上周一（８日）以來成交低位。

ＩＮＧ銀行大中華區首席經濟師宋林發布最新報告表示，第二產業為內地上半年經濟增長的

持續主要推動力，惟第二季ＧＤＰ增長遜預期，反映消費及房地產疲軟持續拖累經濟增長，中國

仍有望實現全年５％的增長目標，但當局需要推出更多刺激政策。



＊樓價未止跌，內房股齊挫＊



內地樓價持續調整，國家統計局今日公布７０個大中城市商品住宅銷售價格變化，官方指６

月份環比降幅總體收窄，同比仍降。《彭博》根據數據推算，６月內地樓價同比跌幅擴至

４﹒５％，為２０１５年６月以來最大；環比跌幅則為０﹒７％，與上月相同，但已屬於連續

１２個月環比錄得下跌。

當局早前已經祭出一系列鬆綁及刺激措施，包括降低首付比、下調房貸利率、讓地方政府收

購存量房等，不過房地產行業數據似乎還沒反映出轉勢跡象，樓價下跌之餘，上半年銷情不容樂

觀。

統計局數據顯示，１－６月份，新建商品房銷售面積４７９１６萬平方米，同比降１９％，

其中住宅銷售面積下降２１﹒９％。同期新建商品房銷售額４７１３３億元人民幣，下降２５％

，其中住宅銷售額下降２６﹒９％。統計局新聞發言人表示，５月中旬以來，有關部門和地區進

一步調整優化政策，房地產市場出現了一些積極的變化，但也要看到，政策效應釋放還需要一定

時間。房地產市場仍處在調整轉型過程中。

今日內房股齊挫，萬科企業（０２２０２）跌約１﹒９％，華潤置地（０１１０９）降

２﹒７％，龍湖集團（００９６０）挫４﹒３％，融創中國（０１９１８）跌３﹒４％，越秀地

產（００１２３）跌２﹒５％。



＊百度拋高後回吐超半成＊



百度（０９８８８）旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」無人駕駛網約車在武漢市投入

使用後，訂單量迎來了爆發式增長，單日單車峰值逾２０單，這一水平已與出租車司機的日均訂

單量接近，受股市投資者廣泛關注。但由於股價在過去三個交易日合計飆升逾一成半，股價今日

顯著回吐，收市跌５﹒６％，報９３﹒９５元。

「蘿蔔快跑」成資本界熱話，內地各券商研究團隊已紛紛組織電話會議等形式的路演，探討

蘿蔔快跑產業鏈。上周，包括華西證券、西部證券、中信證券在內的多家券商決定赴武漢對蘿蔔

快跑及相關產業鏈企業進行實地調研。

國泰君安指出，蘿蔔快跑在武漢的商業模式成功有望異地複製，自動駕駛或將挑戰出租車網

約車行業，投資方向主要有三個：掌握自動駕駛技術的互聯網公司；為互聯網公司代工整車及零

部件或ＩＴ服務的產業鏈企業；以及自動駕駛基礎設施車路雲相關企業。

此外，京東健康（０６６１８）跌５﹒３％，收報２１﹒５５元；京東集團（０９６１８）

跌４﹒７％，收報１０６﹒７元。



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