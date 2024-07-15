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AH股新聞

15/07/2024 14:04

《Ａ股焦點》「非洲手機王」傳音跌半成，拒付專利費遭多企索償

　　《經濟通通訊社１５日專訊》全球第四大智能手機製造商、被稱為「非洲手機王」的內地公
司傳音控股（滬：６８８０３６），以其極低價策略，在全球南方國家贏得龐大的市場份額，然
而公司被指控多年來一直拒絕就其通信技術支付專利費用。據報高通和飛利浦已經在印度法院向
傳音提訟，諾基亞亦在要求傳音支付專利費。
　　傳音控股現價跌４﹒６％，報７５﹒６８元人民幣。
　　高通向媒體表示，傳音和其他智能手機廠商一樣，都在其產品中使用了高通公司的專利技術
，傳音近期就其一部分產品與高通簽署了許可協議，其絕大部分產品至今未獲高通的許可，仍然
在侵犯高通的專利。高通還表示，公司起訴傳音是為了保護其專利權，並幫助恢復所有許可方的
公平競爭環境。
　　傳音則表示，已與高通簽署５Ｇ標準專利許可協議並正在履行該協議，將繼續與第三方展開
專利談判確定合理許可費。盡管如此，傳音產品主要為４Ｇ手機而非５Ｇ手機，而公司和高通就
３Ｇ、４Ｇ等專利現在並未達成一致。
　　另外，傳音對外媒發布的聲明則不點名批評，「一些專利持有人」在某些國家要求基於全球
統一費率支付高額許可費，他們沒有考慮到不同地區經濟發展水平的差異，沒有考慮到他們在特
定地區或市場缺乏專利，或沒有考慮到有關在不同地區提供不同的費率的法律案例。（ｅｙ）

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