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AH股新聞

15/07/2024 08:40

【互聯互通】滬深港ＥＴＦ互聯互通再擴容，新增９１隻ＥＴＦ

　　《經濟通通訊社１５日專訊》滬深港交易所上周五（１２日）公布滬深港通ＥＴＦ最新的調
整名單，進一步擴大滬深港通ＥＴＦ標的範圍，新名單於下周一（２２日）起生效。
　　從本次調整名單看，港股通新增６隻ＥＴＦ，分別是安碩中國（０２８０１）、標智香港
１００（０２８２５）、ＧＸ中國（０３０４０）、華夏恒生生科（０３０６９）、平安香港高
息股（０３０７０）、安碩恒生指數（０３１１５），涵蓋了生物醫藥、高股息等板塊。
　　滬深股通新增８５隻ＥＴＦ。其中，富國基金共有１０隻ＥＴＦ被新納入，成此次擴容最大
贏家；國泰基金緊隨其後，有７隻新進「ＥＴＦ通」名單；華夏基金、鵬華基金也各有６隻入選
；廣發基金則有５隻ＥＴＦ被新納入。擴容後，港股通、滬深股通分別有１６隻、２２５隻合資
格ＥＴＦ。
　　業內人士認為，此次新增ＥＴＦ納入互聯互通機制，是落實監管部門放寬滬深港通ＥＴＦ的
重要舉措。過去兩年，ＥＴＦ互聯互通機制迎來多次擴容，產品總量持續增加，交易規模日趨提
升，滬深港通ＥＴＦ投資種類更為豐富，有助於將Ａ股優質指數推薦給境外投資者，並便利內地
投資者配置港股資產。（ｌｃ）

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