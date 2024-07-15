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AH股新聞

15/07/2024 08:55

《汽車新勢力》工信部辛國斌：汽車市場無序競爭，衝擊產業鏈穩定

　　《經濟通通訊社１５日專訊》工信部副部長辛國斌１２日在２０２４年中國汽車論壇上表示
，目前國內汽車消費需求不夠旺盛，市場競爭異常激烈，出現無序競爭現象，不少企業利潤下降
甚至虧損，這些現象衝擊了產業鏈、供應鏈的穩定。同時，國際政治經濟格局深刻變化，一些國
家和地區構築經濟貿易政策壁壘，嚴重擾亂了正常的國際經貿秩序。
　　辛國斌在論壇中稱，作為行業主管部門，工信部將打擊不正當競爭行為，規範產業發展秩序
。下一步工信部將著力保障產業穩定運行，落實汽車行業穩增長工作方案；同時將積極支持技術
創新，加快推動新一代動力電池、車用芯片、操作系統、自動駕駛、大模型等技術攻關及產業化
；將深化試點示範，完善標準體系，加快推動高級別自動駕駛智能網聯汽車商業化應用。
　　當前國內汽車消費較為低迷。據中國汽車工業協會統計，今年上半年，國內汽車銷量為
１１２５﹒５萬輛，同比僅微增１﹒４％。同期，中國出口汽車２７９﹒３萬輛，同比增長
３０﹒５％。
　　為了在存量市場中搶奪更多份額，國內汽車價格戰愈演愈烈。乘聯會分析稱，今年２月春節
後到４月底，參與降價的車型數量接近２０２３年全年，部分熱銷車型降價幅度近２０％。價格
戰導致車企、供應鏈企業的盈利空間日益狹窄。據乘聯會統計，２０２４年前五個月汽車行業利
潤率為５﹒３％，同期工業企業平均利潤率為６﹒１％，汽車行業利潤率偏低。（ｌｃ）

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