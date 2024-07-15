《中國房產》統計局：６月７０城樓價環比降幅總體收窄，同比下跌

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布２０２４年６月份商品住宅銷售價格變動情況

。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指出，２０２４年６月，７０個大中城市中，各

線城市商品住宅銷售價格環比降幅總體收窄，同比亦見下降，其中一線城市二手住宅同比降幅收

窄。



＊一線城市新房價格環比降０﹒５％＊



６月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒５％，降幅比上月收窄０﹒２個百分

點。其中，北京、廣州和深圳分別下降０﹒６％、１﹒２％和０﹒７％，上海漲０﹒４％。二線

城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒７％，降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價

格環比下降０﹒６％，降幅比上月收窄０﹒２個百分點。

６月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降０﹒４％，降幅比上月收窄０﹒８個百分點，

其中北京、上海今年以來首次轉漲，分別上漲０﹒２％和０﹒５％，廣州、深圳分別下降

１﹒５％和１﹒０％。二線城市二手住宅銷售價格環比下降０﹒９％，降幅比上月收窄０﹒１個

百分點。三線城市二手住宅銷售價格環比下降０﹒９％，降幅與上月相同。

６月份，７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比下降城市分別有６４個

和６６個，均比上月減少４個。



＊一線城市新樓、二手價格同比均降＊



６月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降３﹒７％，降幅比上月擴大０﹒５個百分

點。其中，北京、廣州和深圳分別下降２﹒４％、９﹒３％和７﹒７％，上海上漲４﹒４％。二

、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降４﹒５％和５﹒４％，降幅比上月分別擴大

０﹒８個和０﹒５個百分點。

６月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降９﹒０％，降幅比上月收窄０﹒３個百分點，

其中北京、上海、廣州和深圳分別下降７﹒８％、６﹒３％、１２﹒４％和９﹒５％。二、三線

城市二手住宅銷售價格同比分別下降７﹒９％和７﹒７％，降幅均比上月擴大０﹒４個百分點。

（ｒｙ）

