  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關注四高危機！
etnet專輯
AH股新聞

15/07/2024 09:48

《中國房產》測算：６月內地樓價按月跌０﹒７％，連跌１２個月

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布２０２４年６月份商品住宅銷售價格變動情況
。《路透》根據國家統計局公布數據測算，６月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降
４﹒５％，為２０１５年６月以來最大跌幅，上月降幅為３﹒９％；６月環比下跌０﹒７％，跌
幅與上月相同，維持２０１４年１０月以來最大按月變幅，並已是連續１２個月出現環比下跌。
　　經測算，６月７０個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有四個（上月兩個）；下跌
６４個（上月６８個）；持平的有兩個（上月無）。
　　國家統計局城市司統計師王中華解讀稱，６月份７０個大中城市中，各線城市商品住宅銷售
價格環比降幅總體收窄；同比下降，其中一線城市二手住宅同比降幅收窄。
　　中指研究院日前發布報告指出，６月百城新建住宅平均價格為每平方米１６４２１元人民幣
，環比上漲０﹒１５％，漲幅較５月收窄０﹒１個百分點；同比上漲１﹒５％。百城二手住宅平
均價格為每平方米１４７６２元人民幣，環比下跌０﹒７３％，跌幅較５月擴大０﹒０３個百分
點，已連續２６個月環比下跌；同比跌幅為６﹒２５％。
　　北京市６月底官宣優化房策，成為最後一個落實中央５１７樓市新政的一線城市。目前，除
海南外，中國一、二線城市中僅剩北京、上海、深圳、廣州、天津執行部分限購政策。（ｒｙ）

【你點睇】中環海濱充氣奇蹟展展品外貌惹網民嘲笑► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

高息定存 | 一周高息合集，邊間銀行6個月可賺4.39厘？

14/07/2024 10:55

貨幣攻略

誰當美國下一任總統？

12/07/2024 07:49

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金