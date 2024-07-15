《中國房產》測算：６月內地樓價按月跌０﹒７％，連跌１２個月

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布２０２４年６月份商品住宅銷售價格變動情況

。《路透》根據國家統計局公布數據測算，６月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降

４﹒５％，為２０１５年６月以來最大跌幅，上月降幅為３﹒９％；６月環比下跌０﹒７％，跌

幅與上月相同，維持２０１４年１０月以來最大按月變幅，並已是連續１２個月出現環比下跌。

經測算，６月７０個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有四個（上月兩個）；下跌

６４個（上月６８個）；持平的有兩個（上月無）。

國家統計局城市司統計師王中華解讀稱，６月份７０個大中城市中，各線城市商品住宅銷售

價格環比降幅總體收窄；同比下降，其中一線城市二手住宅同比降幅收窄。

中指研究院日前發布報告指出，６月百城新建住宅平均價格為每平方米１６４２１元人民幣

，環比上漲０﹒１５％，漲幅較５月收窄０﹒１個百分點；同比上漲１﹒５％。百城二手住宅平

均價格為每平方米１４７６２元人民幣，環比下跌０﹒７３％，跌幅較５月擴大０﹒０３個百分

點，已連續２６個月環比下跌；同比跌幅為６﹒２５％。

北京市６月底官宣優化房策，成為最後一個落實中央５１７樓市新政的一線城市。目前，除

海南外，中國一、二線城市中僅剩北京、上海、深圳、廣州、天津執行部分限購政策。（ｒｙ）

