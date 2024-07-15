《神州能源》內地６月原煤、原油、天然氣、電力生產平穩增長

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，６月份，規模以上工業（以下簡稱規上工業
）原煤、原油、天然氣、電力生產平穩增長。
原煤生產由降轉增。６月份，規上工業原煤產量４﹒１億噸，同比增長３﹒６％，增速由負
轉正，５月份為下降０﹒８％；日均產量１３５１﹒３萬噸。進口煤炭４４６０萬噸，同比增長
１１﹒９％。１－６月份，規上工業原煤產量２２﹒７億噸，同比下降１﹒７％。進口煤炭
２﹒５億噸，同比增長１２﹒５％。
＊原油生產同比增２﹒４％，增速加快＊
原油生產增速加快。６月份，規上工業原油產量１７９５萬噸，同比增長２﹒４％，增速比
５月份加快１﹒８個百分點；日均產量５９﹒８萬噸。進口原油４６４５萬噸，同比下降
１０﹒７％。１－６月份，規上工業原油產量１０７０５萬噸，同比增長１﹒９％。進口原油
２７５４８萬噸，同比下降２﹒３％。
原油加工有所下降。６月份，規上工業原油加工量５８３２萬噸，同比下降３﹒７％，降幅
比５月份擴大１﹒９個百分點；日均加工１９４﹒４萬噸。１－６月份，規上工業原油加工量
３６００９萬噸，同比下降０﹒４％。
天然氣生產加快。６月份，規上工業天然氣產量２０２億立方米，同比增長９﹒６％，增速
比５月份加快３﹒３個百分點；日均產量６﹒７億立方米。進口天然氣１０４３萬噸，同比增長
０﹒９％。１－６月份，規上工業天然氣產量１２３６億立方米，同比增長６﹒０％。進口天然
氣６４６５萬噸，同比增長１４﹒３％。
＊火電、核電生產降幅擴大，風電由降轉增＊
６月份，規上工業發電量７６８５億千瓦時，同比增長２﹒３％，增速與５月份持平；規上
工業日均發電２５６﹒２億千瓦時。１－６月份，規上工業發電量４４３５４億千瓦時，同比增
長５﹒２％。
分品種看，６月份，規上工業火電、核電降幅擴大，水電增速加快，風電由降轉增，太陽能
發電增速回落。其中，規上工業火電同比下降７﹒４％，降幅比５月份擴大３﹒１個百分點；規
上工業水電增長４４﹒５％，增速比５月份加快５﹒９個百分點；規上工業核電下降４﹒０％，
降幅比５月份擴大１﹒６個百分點；規上工業風電增長１２﹒７％，５月份為下降３﹒３％；規
上工業太陽能發電增長１８﹒１％，增速比５月份回落１１﹒０個百分點。（ｒｙ）
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