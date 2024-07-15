《神州能源》內地６月原煤、原油、天然氣、電力生產平穩增長

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，６月份，規模以上工業（以下簡稱規上工業

）原煤、原油、天然氣、電力生產平穩增長。

原煤生產由降轉增。６月份，規上工業原煤產量４﹒１億噸，同比增長３﹒６％，增速由負

轉正，５月份為下降０﹒８％；日均產量１３５１﹒３萬噸。進口煤炭４４６０萬噸，同比增長

１１﹒９％。１－６月份，規上工業原煤產量２２﹒７億噸，同比下降１﹒７％。進口煤炭

２﹒５億噸，同比增長１２﹒５％。



＊原油生產同比增２﹒４％，增速加快＊



原油生產增速加快。６月份，規上工業原油產量１７９５萬噸，同比增長２﹒４％，增速比

５月份加快１﹒８個百分點；日均產量５９﹒８萬噸。進口原油４６４５萬噸，同比下降

１０﹒７％。１－６月份，規上工業原油產量１０７０５萬噸，同比增長１﹒９％。進口原油

２７５４８萬噸，同比下降２﹒３％。

原油加工有所下降。６月份，規上工業原油加工量５８３２萬噸，同比下降３﹒７％，降幅

比５月份擴大１﹒９個百分點；日均加工１９４﹒４萬噸。１－６月份，規上工業原油加工量

３６００９萬噸，同比下降０﹒４％。

天然氣生產加快。６月份，規上工業天然氣產量２０２億立方米，同比增長９﹒６％，增速

比５月份加快３﹒３個百分點；日均產量６﹒７億立方米。進口天然氣１０４３萬噸，同比增長

０﹒９％。１－６月份，規上工業天然氣產量１２３６億立方米，同比增長６﹒０％。進口天然

氣６４６５萬噸，同比增長１４﹒３％。



＊火電、核電生產降幅擴大，風電由降轉增＊



６月份，規上工業發電量７６８５億千瓦時，同比增長２﹒３％，增速與５月份持平；規上

工業日均發電２５６﹒２億千瓦時。１－６月份，規上工業發電量４４３５４億千瓦時，同比增

長５﹒２％。

分品種看，６月份，規上工業火電、核電降幅擴大，水電增速加快，風電由降轉增，太陽能

發電增速回落。其中，規上工業火電同比下降７﹒４％，降幅比５月份擴大３﹒１個百分點；規

上工業水電增長４４﹒５％，增速比５月份加快５﹒９個百分點；規上工業核電下降４﹒０％，

降幅比５月份擴大１﹒６個百分點；規上工業風電增長１２﹒７％，５月份為下降３﹒３％；規

上工業太陽能發電增長１８﹒１％，增速比５月份回落１１﹒０個百分點。（ｒｙ）

