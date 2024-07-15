【聚焦數據】上半年全國人均可支配收入增長５﹒３％

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，上半年全國居民人均可支配收入２０７３３

元（人民幣．下同），比上年同期名義增長５﹒４％，扣除價格因素，實際增長５﹒３％。

分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入２７５６１元，同比增長４﹒６％，扣除價格因素，實

際增長４﹒５％；農村居民人均可支配收入１１２７２元，增長６﹒８％，扣除價格因素，實際

增長６﹒６％。

按收入來源分，上半年，全國居民人均工資性收入１１９５０元，增長５﹒８％，佔可支配

收入５７﹒６％；人均經營淨收入３２３５元，增長６﹒４％，佔可支配收入的比重為

１５﹒６％；人均財產淨收入１７８０元，增長２﹒１％，佔可支配收入８﹒６％；人均轉移淨

收入３７６８元，增長５﹒０％，佔可支配收入的比重為１８﹒２％。

上半年，全國居民人均可支配收入中位數１７３５８元，增長５﹒９％。其中，城鎮居民人

均可支配收入中位數２４４０３元，增長４﹒７％；農村居民人均可支配收入中位數９５３９元

，增長６﹒９％。



＊上半年人均消費支出增長６﹒７％＊



居民消費支出情況方面，上半年全國居民人均消費支出１３６０１元，比上年同期名義增長

６﹒８％，扣除價格因素影響，實際增長６﹒７％。分城鄉看，城鎮居民人均消費支出

１６７８０元，增長６﹒１％，扣除價格因素，實際增長６﹒０％；農村居民人均消費支出

９１９７元，增長７﹒６％，扣除價格因素，實際增長７﹒４％。

上半年，全國居民人均食品煙酒消費支出４２１４元，增７﹒８％，佔人均消費支出的比重

為３１％；人均衣著消費支出８２６元，增８﹒１％，佔比重為６﹒１％；人均居住消費支出

３００４元，增長１﹒９％，佔比重為２２﹒１％；人均生活用品及服務消費支出７３８元，增

長２﹒２％，佔比為５﹒４％；人均交通通信消費支出１８１９元，增１１﹒６％，佔比

１３﹒４％；人均教育文化娛樂消費支出１３４０元，增長１１﹒２％，佔比９﹒９％；人均醫

療保健消費支出１２７１元，增長４﹒２％，佔比為９﹒３％；人均其他用品及服務消費支出

３８９元，增長１３﹒８％，佔比為２﹒９％。（ｒｙ）

