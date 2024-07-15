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AH股新聞

15/07/2024 10:31

【聚焦數據】上半年全國人均可支配收入增長５﹒３％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，上半年全國居民人均可支配收入２０７３３
元（人民幣．下同），比上年同期名義增長５﹒４％，扣除價格因素，實際增長５﹒３％。
　　分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入２７５６１元，同比增長４﹒６％，扣除價格因素，實
際增長４﹒５％；農村居民人均可支配收入１１２７２元，增長６﹒８％，扣除價格因素，實際
增長６﹒６％。
　　按收入來源分，上半年，全國居民人均工資性收入１１９５０元，增長５﹒８％，佔可支配
收入５７﹒６％；人均經營淨收入３２３５元，增長６﹒４％，佔可支配收入的比重為
１５﹒６％；人均財產淨收入１７８０元，增長２﹒１％，佔可支配收入８﹒６％；人均轉移淨
收入３７６８元，增長５﹒０％，佔可支配收入的比重為１８﹒２％。
　　上半年，全國居民人均可支配收入中位數１７３５８元，增長５﹒９％。其中，城鎮居民人
均可支配收入中位數２４４０３元，增長４﹒７％；農村居民人均可支配收入中位數９５３９元
，增長６﹒９％。
　
＊上半年人均消費支出增長６﹒７％＊
　
　　居民消費支出情況方面，上半年全國居民人均消費支出１３６０１元，比上年同期名義增長
６﹒８％，扣除價格因素影響，實際增長６﹒７％。分城鄉看，城鎮居民人均消費支出
１６７８０元，增長６﹒１％，扣除價格因素，實際增長６﹒０％；農村居民人均消費支出
９１９７元，增長７﹒６％，扣除價格因素，實際增長７﹒４％。
　　上半年，全國居民人均食品煙酒消費支出４２１４元，增７﹒８％，佔人均消費支出的比重
為３１％；人均衣著消費支出８２６元，增８﹒１％，佔比重為６﹒１％；人均居住消費支出
３００４元，增長１﹒９％，佔比重為２２﹒１％；人均生活用品及服務消費支出７３８元，增
長２﹒２％，佔比為５﹒４％；人均交通通信消費支出１８１９元，增１１﹒６％，佔比
１３﹒４％；人均教育文化娛樂消費支出１３４０元，增長１１﹒２％，佔比９﹒９％；人均醫
療保健消費支出１２７１元，增長４﹒２％，佔比為９﹒３％；人均其他用品及服務消費支出
３８９元，增長１３﹒８％，佔比為２﹒９％。（ｒｙ）

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