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AH股新聞

15/07/2024 16:36

【數據解讀】ＩＮＧ：中國仍可達全年增長目標，但須更多政策刺激

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國今年第二季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長４﹒７％，
低於預期的５﹒１％，亦遠低於第一季的５﹒３％，增速創五個季度最低水平。上半年，中國國
內生產總值６１﹒７萬億元人民幣，同比增長５％。
　　ＩＮＧ銀行大中華區首席經濟師宋林發布最新報告表示，內地第二季ＧＤＰ增長遜預期，反
映消費及房地產疲軟持續拖累經濟增長，中國仍有望實現全年５％的增長目標，但當局需要推出
更多刺激政策。
　　宋林指出，第二產業為上半年經濟增長的持續主要推動力，按年增長５﹒８％，主要受惠於
製造業尤其是電動車及高科技製造業發展，還有技術自給自足帶來的優勢，不過由於服務需求受
消費力疲軟影響，第三產業增長從去年的５﹒７％放緩至４﹒６％。
　　宋林表示，房地產市場拖累增長合乎預期，若當局持續推出刺激政策，未來數月或會帶來正
面跡象，但即便如此房地產對ＧＤＰ增長的實際拖累可能會持續較長一段時間，因為市場還需要
消化大量庫存；消費者信心疲弱仍是經濟復蘇的主要阻力，其背後因素包括樓市、股市下跌產生
的負財富效應，以及各行各業削減成本導致的低薪酬增長，市民從大額消費轉向吃喝玩樂。
　　報道預測，假設美聯儲今年減息三次，且內地經濟當前趨勢維持不變，人民銀行料於年底前
會減息一至兩次。（ｅｙ）

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