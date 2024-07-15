  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

15/07/2024 09:27

《Ａ股行情》滬指低開０﹒２５％，信貸增速放緩，三中全會開幕

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中共三中全會今日在北京召開，加上今日將公布上半年ＧＤＰ
增長率等一系列重磅數據，滬深股市今早窄幅低開，滬綜指低開０﹒２５％，報２９６３﹒８５
點，深成指低開０﹒３２％，創業板指低開０﹒５２％，半導體股造好，地產、石油股走低。
　　人民銀行上周五公布，截至６月底廣義貨幣（Ｍ２）餘額同比增長６﹒２％，增速續創有數
據來新低，且低於預期的增長６﹒８％；狹義貨幣（Ｍ１）餘額同比下降５％，勝預期的下跌
５﹒４％，但繼續刷新有數據以來最大跌幅。此外，６月新增貸約２１３００億元（人民幣．下
同）亦低於預期，至於６月新增社融規模３﹒３萬億元則符合預期，亦較上月的２﹒０７萬億元
明顯抬升。
　　信貸增速持續放緩，人行旗下媒體內地《金融時報》發表文章，強調貨幣信貸增速放緩不意
味著經濟走弱。文章稱中國金融總量高企，簡單觀察金融總量增速，已經不能全面、真實地反映
金融支持實體經濟的成效，追求信貸增速還可能產生資金空轉等「副作用」，如今更重要的是如
何盤活存量貸款。
　　三中全會今日召開，外界憧憬將有重磅政策提振經濟，上交易日北向資金錄得淨買入，亦可
能反映維穩格局。然而不少分析指出，三中全會是政治會議而不是政策會議，今次重點是闡述「
中國式現代化」概念，而不是解決具體的經濟問題，投資者所期待的提振經濟措施出台，可能要
等到７月底舉行的政治局會議。
　　內地《金融時報》提出，人行利率下調面臨內外部「雙重約束」，其中內部約束主要指的是
淨息差壓力，認為進一步降息可能影響居民端消費，而且還要防範出現「手工補息」等不規範行
為；該報在另一篇報道中指出，降息可能會被投資者視為對長債利率下行預期的印證，將會形成
新一輪長債利率下行壓力，帶來預期與長端利率之間的螺旋下行循環，可能會像日本那樣進入長
期低利率時代，該文警告，機構瘋搶國債，基本上就是在唱淡人民幣，也是在唱淡中國經濟。
　　人民銀行公布，今日進行１０００億元１年期ＭＬＦ操作，中標利率為２﹒５％，與此前持
平，淨回籠３０億元，ＭＬＦ連續第五個月無淨投放。此外，人行今日進行１２９０億元７天期
逆回購操作，淨投放１２７０億元。（ｅｙ）

【你點睇】立會議員為趕赴酒會合照，在財會上快速通過87億撥款► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

高息定存 | 一周高息合集，邊間銀行6個月可賺4.39厘？

14/07/2024 10:55

貨幣攻略

誰當美國下一任總統？

12/07/2024 07:49

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金