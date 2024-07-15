《Ａ股行情》滬指低開０﹒２５％，信貸增速放緩，三中全會開幕

《經濟通通訊社１５日專訊》中共三中全會今日在北京召開，加上今日將公布上半年ＧＤＰ

增長率等一系列重磅數據，滬深股市今早窄幅低開，滬綜指低開０﹒２５％，報２９６３﹒８５

點，深成指低開０﹒３２％，創業板指低開０﹒５２％，半導體股造好，地產、石油股走低。

人民銀行上周五公布，截至６月底廣義貨幣（Ｍ２）餘額同比增長６﹒２％，增速續創有數

據來新低，且低於預期的增長６﹒８％；狹義貨幣（Ｍ１）餘額同比下降５％，勝預期的下跌

５﹒４％，但繼續刷新有數據以來最大跌幅。此外，６月新增貸約２１３００億元（人民幣．下

同）亦低於預期，至於６月新增社融規模３﹒３萬億元則符合預期，亦較上月的２﹒０７萬億元

明顯抬升。

信貸增速持續放緩，人行旗下媒體內地《金融時報》發表文章，強調貨幣信貸增速放緩不意

味著經濟走弱。文章稱中國金融總量高企，簡單觀察金融總量增速，已經不能全面、真實地反映

金融支持實體經濟的成效，追求信貸增速還可能產生資金空轉等「副作用」，如今更重要的是如

何盤活存量貸款。

三中全會今日召開，外界憧憬將有重磅政策提振經濟，上交易日北向資金錄得淨買入，亦可

能反映維穩格局。然而不少分析指出，三中全會是政治會議而不是政策會議，今次重點是闡述「

中國式現代化」概念，而不是解決具體的經濟問題，投資者所期待的提振經濟措施出台，可能要

等到７月底舉行的政治局會議。

內地《金融時報》提出，人行利率下調面臨內外部「雙重約束」，其中內部約束主要指的是

淨息差壓力，認為進一步降息可能影響居民端消費，而且還要防範出現「手工補息」等不規範行

為；該報在另一篇報道中指出，降息可能會被投資者視為對長債利率下行預期的印證，將會形成

新一輪長債利率下行壓力，帶來預期與長端利率之間的螺旋下行循環，可能會像日本那樣進入長

期低利率時代，該文警告，機構瘋搶國債，基本上就是在唱淡人民幣，也是在唱淡中國經濟。

人民銀行公布，今日進行１０００億元１年期ＭＬＦ操作，中標利率為２﹒５％，與此前持

平，淨回籠３０億元，ＭＬＦ連續第五個月無淨投放。此外，人行今日進行１２９０億元７天期

逆回購操作，淨投放１２７０億元。（ｅｙ）

