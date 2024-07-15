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AH股新聞

15/07/2024 11:35

《Ａ股行情》政治會議前中字頭撐市，滬綜指半日倒升０﹒１１％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》雖然內地公布的第二季ＧＤＰ增長率同比增長４﹒７％，低於
預期的５﹒１％，亦低於全年增速目標，創五個季度最低水平，消費和地產投資數據亦差，拖累
半日超過４０００隻個股下跌，不過中共三中全會今日在北京召開，中字頭拉漲撐市，滬綜指半
日倒升０﹒１１％，報２９７４﹒４８點，深成指跌０﹒４％，創業板指跌０﹒５６％。
　　交投繼續回落，兩市半日成交３９６８億元（人民幣．下同），較上日（１２日）同時段成
交下跌９﹒５％。
　
＊四大行Ａ股創新高＊
　
　　中字頭領漲，中材國際（滬：６００９７０）漲３﹒６％，中國神華（滬：６０１０８８）
升２﹒４％，中國鋁業（滬：６０１６００）升２﹒３％，中煤能源（滬：６０１８９８）升
２﹒２％，中國化學（滬：６０１１１７）揚２﹒２％，中國石化（滬：６０００２８）升２％

　　四大行Ａ股齊刷新高，建設銀行（滬：６０１９３９）升２﹒４％，農業銀行
（滬：６０１２８８）升１﹒７％，中國銀行（滬：６０１９８８）走高１﹒３％，工商銀行
（滬：６０１３９８）升１％。
　　國家統計局今發布６月份樓價數據，分析發現，內地７０個大中城市新建商品住宅價格指數
環比跌０﹒７％，維持２０１４年１０月以來最大按月變幅，且已是連續一年出現環比下跌。地
產股下跌，金地集團（滬：６００３８３）跌２﹒４％，綠地控股（滬：６００６０６）跌
２﹒１％，新城控股（滬：６０１１５５）、萬科Ａ（深：０００００２）跌１﹒６％。
（ｅｙ）

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