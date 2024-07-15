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AH股新聞

15/07/2024 15:05

《Ａ股行情》滬指收升０﹒１％中字頭維穩，觀望三中全會成交再降

　　《經濟通通訊社１５日報道》中國今年第二季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長４﹒７％，
低於預期的５﹒１％，亦低於全年增速目標，創五個季度最低水平，消費和地產投資數據亦差，
拖累全日超過４１００隻個股下跌，不過中共三中全會今日在北京召開，中字頭拉漲撐市，滬綜
指全日升０﹒０９％，報２９７４﹒０１點，深成指跌０﹒５９％，創業板指跌０﹒６３％。
　　觀望情緒濃厚，交投繼續回落，兩市全日成交６０２１億元（人民幣．下同），較上日
（１２日）成交急跌１２﹒４％，是上周一（８日）以來成交低位。
　　國家統計局公布，６月規模以上工業增加值同比增速為５﹒３％，優於預期的５％，但較５
月的５﹒６％放緩，且是今年３月以來最低；上半年固定資產投資總額同比增長３﹒９％，符合
預期，增速較首５月回落０﹒１個百分點；６月社會消費品零售總額同比增長２％，遠遜預期的
３﹒３％，增速較上月收窄１﹒７個百分點；上半年全國房地產開發投資，同比下降１０﹒１％
；上半年新建商品房銷售額下降２５％。
　
＊四大行屢破頂，地產股仍低迷＊
　
　　中字頭領漲，中材國際（滬：６００９７０）漲４％，中國神華（滬：６０１０８８）升
２﹒９％，中國石化（滬：６０００２８）升２﹒３％，中煤能源（滬：６０１８９８）升
２﹒１％，中國核建（滬：６０１６１１）升１﹒９％，中國鋁業（滬：６０１６００）升
１﹒６％；
　　四大行Ａ股盤中齊刷新高，建設銀行（滬：６０１９３９）收市飆３％，農業銀行
（滬：６０１２８８）升２﹒６％，工商銀行（滬：６０１３９８）升２％，中國銀行
（滬：６０１９８８）走高１﹒７％。
　　外媒測算，內地７０個大中城市新建商品住宅價格指數環比跌０﹒７％，維持２０１４年
１０月以來最大按月變幅，且已是連續一年出現環比下跌。地產股下跌，綠地控股
（滬：６００６０６）挫３﹒４％，金地集團（滬：６００３８３）跌３％，新城控股
（滬：６０１１５５）跌２﹒１％，萬科Ａ（深：０００００２）跌１﹒７％。
　
＊傳音控股跌半成，遭高通追討專利費＊
　
　　被稱為「非洲手機王」的內地手機廠商傳音控股（滬：６８８０３６）被指控多年來一直拒
絕就其通信技術支付專利費用，據報高通和飛利浦已經在印度法院向傳音提訟，諾基亞亦在要求
傳音支付專利費。傳音控股全日股價跌５％，報７５﹒４元。
　　知名豬企溫氏股份（深：３００４９８）預計上半年淨利潤１２﹒５億至１５億元，上年同
期為虧損４６﹒８９億元，同比盈轉虧，而今年第一季溫氏股份淨虧損１２﹒３６億元，這意味
著公司第二季大幅盈利近６０億元。溫氏股份全日股價漲升５﹒１％，報２０﹒２５元。
　　投資者憧憬生豬走出周期低位，豬肉股今日領漲大市，羅牛山（深：０００７３５）、湘佳
股份（深：００２９８２）漲停，巨星農牧（滬：６０３４７７）升７﹒６％，正虹科技
（深：０００７０２）升７﹒４％，龍大美食（深：００２７２６）漲７％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３４７６﹒２５　＋０﹒１１　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２９７４﹒０１　＋０﹒０９　　　　２６８７﹒３３　　
　　上證Ａ股指數　　３１１７﹒７６　＋０﹒０９　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８８０１﹒６２　－０﹒５９　　　　３３３４﹒４２　　
　　深圳創業板指數　１６７３﹒０１　－０﹒６３　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３３﹒５８　　－０﹒０１　　　　　１﹒０２　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１２５﹒８６　－０﹒６５　　　　　０﹒７３　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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