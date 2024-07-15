《海納智見－荀玉根》中高端製造韌性強－高端製造研究系列

《海納智見》本篇報告目的是尋找在複雜多變的國際貿易環境的背景下哪些中高端製造行業

能夠走出獨立的邏輯。在前期報告中，我們通過分析出口資料，認為家電、汽車、機械或表現穩

健。那麼三個重點行業自身的供需兩側的邏輯是否能支撐上述結論？目前三者投資性價比如何？

詳見下文分析。



中美貿易擾動下重視家電、汽車和機械的機會。為分析在中美貿易擾動下哪些製造行業更加

穩健、更值得重視，我們以中國出口對美國依賴度和美國進口對中國依賴度來衡量各行業受中美

貿易擾動程度，篩選出受擾動最大和較大的行業，並從貿易低位和依賴度角度細化分析這些行業

能否在歐盟、東盟和中東尋找緩衝，實現貿易替代。結果顯示家電、汽車受中美貿易擾動較小，

機械受擾動較大，而家電、汽車和機械均可在全球其他地區尋找到一定的緩衝空間。



家電：龍頭技術成本領先，新興市場空間廣闊。從供給端看，家電龍頭銷量市佔率全球領先

，全國家電技術專利申請量佔全球比重過半。行業龍頭通過收購整合、自主建設等方式在全球布

局產業鏈供應鏈，毛利率相對國際龍頭具備優勢。從需求側看，發達國家家電普及程度較高，增

量主要來及設備更新換代，中長期維度處於消費升級的新興國家市場空間更為廣闊，行業龍頭有

望憑藉技術成本優勢在新興市場發力。從投資性價比來看，受地產下行、成本走高影響，家電行

業估值已處於低位，２４年以來外需改善疊加以舊換新政策發力，基本面表現優異，投資性價比

較高。



汽車：電動車絕對優勢明顯，滲透率仍在提升。我國頭部汽車廠商全球銷量近三年穩步提升

，新能源產業鏈逐漸完善，核心零部件已逐漸佔據主導地位，成本端銷售擴大催生規模效應，頭

部企業銷售毛利率顯著提升。需求端來看，發展中國家佔比較高的新興市場新能源汽車滲透率較

低，銷量增速較高。在ＲＣＥＰ貿易框架以及部分國家進口稅收優惠政策推動下，頭部廠商有望

在關稅友好、滲透率低且增速高的地區發揮技術成本優勢。自２１年以來，補貼退坡、貿易摩擦

等內外因素導致汽車行業估值回落，已處於低位，年初穩增長方案及出口貿易政策推動下，汽車

行業基本面有所回暖，投資性價比上升。



機械：技術水準不斷提升，海外空間增量打開。國產廠商工程機械市佔率相對日韓提升明顯

，工業機器人裝機量具備絕對優勢。受益於鋰電產業鏈崛起，部分廠商技術已較為成熟。頭部廠

商產品交付及時、售後完善，貿易競爭力強。全球產業鏈重構下北美、歐洲等地區設備更新和購

置需求上行，東盟、中東等處於快速工業化和消費升級階段的新興國家對資本品進口需求高。未

來國產廠商或受益於外需走強，利用技術服務優勢加速出海。從投資角度看，２１年以來受成本

上漲、基建增速放緩等影響，機械行業股價震盪下跌，估值處於歷史低位。近期受益於大規模更

新政策與「一帶一路」高品質建設政策， 機械行業基本面已相對改善，投資性價比回升。



風險提示：中美關係出現超預期下滑，海外貿易環境超預期惡化。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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