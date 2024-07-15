【人行操作】官媒為市場炒作國債定調：瘋搶國債如同沽空中國經濟

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行本月初宣布將於近期面向部分一級交易商開展國債借

入操作，賣出國債操作正推進落地，然而國債收益率在短暫拉升後又重返持續下跌模式。人行主

管《金融時報》引述業內人士指，金融機構瘋搶國債，等於預期以後利率越來越低，說不定像日

本那樣進入長期低利率時代，基本上就是在唱淡人民幣，也是在「做淡」中國經濟，加大了資金

流出壓力。

報道警告指，國債收益率是資產定價之錨，會直接影響銀行利率；國債價格過高，意味著收

益率太低，未來利率就不可能提高。

文章特別提到，今年以來３０年、５０年期國債收益率先後跌破過２﹒５％，整個國債收益

率曲線延續下移態勢，當前中國長債利率已處歷史低位，未來跟隨降息下行空間有限。報道引述

業內人士意見指，如果市場參與者將降息視為對長債利率下行預期的印證，將會形成新一輪長債

利率下行壓力，帶來預期與長端利率之間的螺旋下行循環。人行主管媒體釋出這種觀點，或意味

著新一輪貨幣寬鬆措施可能在路上。

報道引述光大證券固收首席分析師張旭表示，人行７月１日關於國債操作的公告表明，人行

會用實際行動來告訴市場，國債價格會降，國債市場存在價格下降預期，未來運行就會更平穩。

張旭指，人行買賣國債是貨幣政策框架調整的有機組成部分，有利於更好地發揮利率調控機

制作用。他表示，未來人行更多是以調控短端利率為主，逐步理順由短及長的傳導關係，通過短

期政策利率引導長期市場利率，從而形成正常向上傾斜的收益率曲線。將二級市場國債買賣納入

貨幣政策工具箱，對於更好地實現價格調控是非常重要的。（ｅｙ）

