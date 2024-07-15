《中國要聞》發改委：支持利用特別國債進行煤電機組低碳化改造

《經濟通通訊社１５日專訊》中國發改委發布煤電低碳化改造建設行動方案，推進存量煤電

機組低碳化改造和新上煤電機組低碳化建設，助力實現碳達峰碳中和目標。

方案明確提到可利用超長期特別國債等資金渠道，對符合條件的煤電低碳化改造建設項目予

以支持。相關項目擇優納入綠色低碳先進技術示範工程；項目建設單位要統籌用好相關資金，加

大投入力度，強化項目建設、運行、維護等資金保障；鼓勵各地區因地制宜制定支持政策，加大

對 煤電低碳化改造建設項目的投資補助力度。

方案又指，對納入國家煤電低碳化改造建設項目清單的項目，在統籌綜合運營成本、實際降

碳效果和各類市場收益的基礎上，探索建立由政府、企業、用戶三方共擔的分攤機制，給予階段

性支持政策。鼓勵符合條件的項目通過發行基礎設施領域不動產投資信托基金（ＲＥＩＴｓ）、

綠色債券或申請綠色信貸、科技創新和技術改造再貸款等渠道融資，吸引各類投資主體參與和支

持煤電低碳化改造建設。

方案亦鼓勵優化電網運行調度和加強技術創新應用。



＊目標到２０２７年煤電機組碳排放減半＊



發改委目標到２０２５年，內地首批煤電低碳化改造建設項目全部開工，轉化應用一批煤電

低碳發電技術；相關項目度電碳排放較２０２３年同類煤電機組平均碳排放水平降低２０％左右

、顯著低於現役先進煤電機組碳排放水平，為煤電清潔低碳轉型探索有益經驗。目標到２０２７

年，煤電低碳發電技術路線進一步拓寬，建造和運行成本顯著下降；相關項目度電碳排放較

２０２３年同類煤電機組平均碳排放水平降低５０％左右、接近天然氣發電機組碳排放水平，對

煤電清潔低碳轉型形成較強的引領帶動作用。（ｅｙ）

