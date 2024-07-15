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大國博弈
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AH股新聞

15/07/2024 12:04

【大國博弈】中國對美國６家軍工企業及５名高管實施反制

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國外交部再就美國對台售武制裁美國軍工企業及高級管理人
員。外交部上周五（１２日）宣布，即日起起對安杜里爾公司、海上戰術系統公司、環太平洋防
務公司、ＡＥＶＥＸ航天公司、ＬＫＤ航天公司、頂峰科技公司等６家企業，凍結在中國境內的
動產、不動產和其他各類財產。
　　同時，對宇航環境公司董事長、總裁、首席執行官瓦希德．納瓦比、宇航環境公司高級副總
裁、首席財務官凱文．麥克唐奈、安杜里爾公司首席執行官布賴恩．申普夫、安杜里爾公司首席
運營官馬修．格里姆、安杜里爾公司負責全球防務的高級副總裁格雷戈里．考斯納等５名企業高
級管理人員，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其
本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。
（ｓｌ）
　
　　　　　　　　　　　　　中國對美國６家企業５名高管反制清單
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　１﹒　安杜里爾公司（Ａｎｄｕｒｉｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）　　　　　
　　２﹒　海上戰術系統公司（Ｍａｒｉｔｉｍｅ　Ｔａｃｔｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）
　　　　　３﹒　環太平洋防務公司（Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｒｉｍ　Ｄｅｆｅｎｓｅ）　　　
　　　　　　４﹒　ＡＥＶＥＸ航天公司（ＡＥＶＥＸ　Ａｅｒｏｓｐａｃｅ）　　　　　
　　　　　　　　５﹒　ＬＫＤ航天公司（ＬＫＤ　Ａｅｒｏｓｐａｃｅ）　　　　　　　
　　　６﹒　頂峰科技公司（Ｓｕｍｍｉｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　Ｉｎｃ﹒）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　高級管理人員：　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊宇航環境公司　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　－　董事長、總裁、首席執行官瓦希德．納瓦比　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　－　高級副總裁、首席財務官凱文．麥克唐奈　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊安杜里爾公司　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　－　首席執行官布賴恩．申普夫　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　－　首席運營官馬修．格里姆　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　－　負責全球防務的高級副總裁格雷戈里．考斯納　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　

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