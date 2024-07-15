【大國博弈】中國對美國６家軍工企業及５名高管實施反制

《經濟通通訊社１５日專訊》中國外交部再就美國對台售武制裁美國軍工企業及高級管理人

員。外交部上周五（１２日）宣布，即日起起對安杜里爾公司、海上戰術系統公司、環太平洋防

務公司、ＡＥＶＥＸ航天公司、ＬＫＤ航天公司、頂峰科技公司等６家企業，凍結在中國境內的

動產、不動產和其他各類財產。

同時，對宇航環境公司董事長、總裁、首席執行官瓦希德．納瓦比、宇航環境公司高級副總

裁、首席財務官凱文．麥克唐奈、安杜里爾公司首席執行官布賴恩．申普夫、安杜里爾公司首席

運營官馬修．格里姆、安杜里爾公司負責全球防務的高級副總裁格雷戈里．考斯納等５名企業高

級管理人員，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其

本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

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中國對美國６家企業５名高管反制清單

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企業：

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１﹒ 安杜里爾公司（Ａｎｄｕｒｉｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）

２﹒ 海上戰術系統公司（Ｍａｒｉｔｉｍｅ Ｔａｃｔｉｃａｌ Ｓｙｓｔｅｍｓ）

３﹒ 環太平洋防務公司（Ｐａｃｉｆｉｃ Ｒｉｍ Ｄｅｆｅｎｓｅ）

４﹒ ＡＥＶＥＸ航天公司（ＡＥＶＥＸ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ）

５﹒ ＬＫＤ航天公司（ＬＫＤ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ）

６﹒ 頂峰科技公司（Ｓｕｍｍｉｔ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｉｎｃ﹒）

高級管理人員：

＊宇航環境公司

－ 董事長、總裁、首席執行官瓦希德．納瓦比

－ 高級副總裁、首席財務官凱文．麥克唐奈

＊安杜里爾公司

－ 首席執行官布賴恩．申普夫

－ 首席運營官馬修．格里姆

－ 負責全球防務的高級副總裁格雷戈里．考斯納

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