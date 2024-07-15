  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

15/07/2024 14:04

《Ａ股焦點》京東方Ａ瀉７％，公司預告上半年盈利同比增約兩倍

　　《經濟通通訊社１５日專訊》京東方Ａ（深：０００７２５）早盤大跌６﹒５％，主力資金
淨流出額達７﹒８８億元（人民幣．下同），午後跌幅繼續擴大至７％。
　　對於今日股價大跌，內媒《２１財經》記者以投資人身份聯繫了京東方Ａ投資者關係部門，
相關人士回應稱，公司生產經營正常，沒有該披露未披露的信息，而公司上周發布了業績預告，
可能會引起投資市場波動。
　　對於市場認為公司業績不及預期，該人士認為，不同投資者解讀不一樣。該人士並補充稱，
上半年ＬＣＤ業務主要還是ＴＶ漲價，但公司兩條１０﹒５代線股權比例都不過半，可能會有些
影響。同時，ＯＬＥＤ二季度的整體需求包括產品結構可能都沒有一季度好，再加上折舊，整體
二季度ＯＬＥＤ有壓力。　
　　京東方Ａ上周五（１２日）預告，上半年盈利２１億元－２３億元，與上年同期的淨利潤約
７﹒３６億元相比，將增加１３﹒６４億元－１５﹒６４億元，同比增長幅度為１８５％－
２１３％。報告期內，半導體顯示（Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｄｉｓｐｌａｙ）行業景氣
度上升，行業格局持續優化，公司經營情況同比改善，歸屬於上市公司股東的淨利潤和扣除非經
常性損益後的淨利潤比上年同期顯著增長。（ｓｌ）

《說說心理話》【親子溝通】怪獸家長原來都有呢啲通病！相處有一件事切忌？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

FX MONDAY｜美國通脹回落令9月減息預期升溫，美元強勢...

15/07/2024 14:05

貨幣攻略

誰當美國下一任總統？

12/07/2024 07:49

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金