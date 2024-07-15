《Ａ股焦點》京東方Ａ瀉７％，公司預告上半年盈利同比增約兩倍

《經濟通通訊社１５日專訊》京東方Ａ（深：０００７２５）早盤大跌６﹒５％，主力資金

淨流出額達７﹒８８億元（人民幣．下同），午後跌幅繼續擴大至７％。

對於今日股價大跌，內媒《２１財經》記者以投資人身份聯繫了京東方Ａ投資者關係部門，

相關人士回應稱，公司生產經營正常，沒有該披露未披露的信息，而公司上周發布了業績預告，

可能會引起投資市場波動。

對於市場認為公司業績不及預期，該人士認為，不同投資者解讀不一樣。該人士並補充稱，

上半年ＬＣＤ業務主要還是ＴＶ漲價，但公司兩條１０﹒５代線股權比例都不過半，可能會有些

影響。同時，ＯＬＥＤ二季度的整體需求包括產品結構可能都沒有一季度好，再加上折舊，整體

二季度ＯＬＥＤ有壓力。

京東方Ａ上周五（１２日）預告，上半年盈利２１億元－２３億元，與上年同期的淨利潤約

７﹒３６億元相比，將增加１３﹒６４億元－１５﹒６４億元，同比增長幅度為１８５％－

２１３％。報告期內，半導體顯示（Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｄｉｓｐｌａｙ）行業景氣

度上升，行業格局持續優化，公司經營情況同比改善，歸屬於上市公司股東的淨利潤和扣除非經

常性損益後的淨利潤比上年同期顯著增長。（ｓｌ）

