【人行操作】民生銀行溫彬：料三季末或四季初降準，以呵護流動性

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今日縮量續做１０００億元（人民幣．下同）１年期

中期借貸便利（ＭＬＦ），利率連續第１１個月持平於２﹒５％；本周三（１７日）有１０３０

億元ＭＬＦ到期，即人行透過ＭＬＦ淨回籠３０億元，ＭＬＦ連續第五個月無淨投放。同日人行

透過逆回購操作向公開市場投放１２７０億元。

《財聯社》引述民生銀行首席經濟學家溫彬表示，目前調降政策利率面臨商業銀行淨息差和

人民幣匯率的內外部雙重約束。金融機構對ＭＬＦ的需求不高，也使得其沒有加量續作的必要。

同時，海外貨幣政策對國內寬鬆的制約依然較大。短期降準、降息難以兌現，但年內或仍存落地

空間。

他補充稱，三季度政府債發行節奏將明顯加快，１１－１２月因國債到期量較低，流動性壓

力相對變大，同時考慮到四季度ＭＬＦ到期量最高，屆時三季度末或四季度可能實施降準，以呵

護流動性和緩解央行續作ＭＬＦ的壓力。



＊ＭＬＦ利率與ＬＰＲ報價逐漸「脫勾」＊



他並指出，ＭＬＦ利率與ＬＰＲ之間的「脫勾性」正逐漸顯現，二者不同步性加大。後續

ＬＰＲ報價本身也不必然需要掛勾或參考ＭＬＦ利率，未來「降息」操作或將是「７天期逆回購

利率→ＬＰＲ報價＋債券利率」。而當經濟運行壓力加大，市場化信貸需求過度萎縮，需要以價

的下行來平衡量的擴張時，ＬＰＲ也可能單獨下調，下半年或會有此時間窗口。（ｓｌ）

