【聚焦數據】內地６月工業增加值增５﹒３％優預期，上半年增６％

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，６月規模以上工業增加值同比增速為

５﹒３％，優於預期的５％，但較５月的５﹒６％放緩，且是今年３月以來最低；環比增長

０﹒４２％。上半年，規模以上工業增加值同比增長６％。

分三大門類看，６月，採礦業增加值同比增長４﹒４％，製造業增長５﹒５％，電力、熱力

、燃氣及水生產和供應業增長４﹒８％。上半年，採礦業增加值增長２﹒４％，製造業增長

６﹒５％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長６％。



＊６月汽車製造業增加值增６﹒８％，新能源車產量增３７％＊



分行業看，６月，４１個大類行業中有３５個行業增加值保持同比增長，其中，汽車製造業

增長６﹒８％，計算機、通信和其他電子設備製造業增長１１﹒３％。上半年，裝備製造業增加

值增長７﹒８％，高技術製造業增加值增長８﹒７％，增速分別快於全部規模以上工業１﹒８和

２﹒７個百分點。

分經濟類型看，６月，國有控股企業增加值同比增長３％；股份制企業增長５﹒９％，外商

及港澳台投資企業增長２﹒９％；私營企業增長５﹒７％。上半年，國有控股企業增加值增長

４﹒６％；股份制企業增長６﹒５％，外商及港澳台投資企業增長４﹒３％；私營企業增長

５﹒７％。

分產品看，６月，規模以上工業６１９種產品中有３６９種產品產量同比增長。其中，鋼材

１２５５５萬噸，同比增長３﹒２％；水泥１６３９７萬噸，下降１０﹒７％；汽車２６１﹒３

萬輛，增長１﹒８％，其中新能源汽車１０２﹒５萬輛，增長３７％。上半年，３Ｄ打印設備、

新能源汽車、集成電路產品產量同比分別增長５１﹒６％、３４﹒３％、２８﹒９％。

１－５月，全國規模以上工業企業實現利潤總額２７５４４億元，同比增長３﹒４％。

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