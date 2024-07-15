【聚焦數據】上半年全國固定資產投資增３﹒９％，符預期

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，上半年固定資產投資總額為２４﹒５４萬億

元（人民幣．下同），同比增長３﹒９％，符合預期，增速較首５月回落０﹒１個百分點；扣除

房地產開發投資，全國固定資產投資增長８﹒５％。６月，固定資產投資環比增長０﹒２１％。

分產業看，上半年，第一產業投資增長３﹒１％，第二產業投資增長１２﹒６％，第三產業

投資下降０﹒２％。民間投資增長０﹒１％；扣除房地產開發投資，民間投資增長６﹒６％。高

技術產業投資同比增長１０﹒６％，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長１０﹒１％

、１１﹒７％。高技術製造業中，航空、航天器及設備製造業，計算機及辦公設備製造業投資分

別增長３８﹒３％、１２﹒１％；高技術服務業中，電子商務服務業、科技成果轉化服務業投資

分別增長２４﹒１％、１７﹒４％。

分地區看，上半年，東部地區投資同比增長３﹒８％，中部地區投資增長４﹒０％，西部地

區投資增長１﹒０％，東北地區投資增長３﹒４％。

分登記註冊類型看，上半年，內資企業投資同比增長３﹒８％，港澳台企業投資增長

５﹒１％，外商企業投資下降１５﹒８％。

分領域看，上半年，基礎設施投資增長５﹒４％，製造業投資增長９﹒５％，房地產開發投

資下降１０﹒１％。全國新建商品房銷售面積４７９１６萬平方米，同比下降１９％；新建商品

房銷售額４７１３３億元，下降２５％。（ｓｌ）

