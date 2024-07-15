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AH股新聞

15/07/2024 10:05

【聚焦數據】上半年全國固定資產投資增３﹒９％，符預期

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，上半年固定資產投資總額為２４﹒５４萬億
元（人民幣．下同），同比增長３﹒９％，符合預期，增速較首５月回落０﹒１個百分點；扣除
房地產開發投資，全國固定資產投資增長８﹒５％。６月，固定資產投資環比增長０﹒２１％。
　　分產業看，上半年，第一產業投資增長３﹒１％，第二產業投資增長１２﹒６％，第三產業
投資下降０﹒２％。民間投資增長０﹒１％；扣除房地產開發投資，民間投資增長６﹒６％。高
技術產業投資同比增長１０﹒６％，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長１０﹒１％
、１１﹒７％。高技術製造業中，航空、航天器及設備製造業，計算機及辦公設備製造業投資分
別增長３８﹒３％、１２﹒１％；高技術服務業中，電子商務服務業、科技成果轉化服務業投資
分別增長２４﹒１％、１７﹒４％。　
　　分地區看，上半年，東部地區投資同比增長３﹒８％，中部地區投資增長４﹒０％，西部地
區投資增長１﹒０％，東北地區投資增長３﹒４％。
　　分登記註冊類型看，上半年，內資企業投資同比增長３﹒８％，港澳台企業投資增長
５﹒１％，外商企業投資下降１５﹒８％。
　　分領域看，上半年，基礎設施投資增長５﹒４％，製造業投資增長９﹒５％，房地產開發投
資下降１０﹒１％。全國新建商品房銷售面積４７９１６萬平方米，同比下降１９％；新建商品
房銷售額４７１３３億元，下降２５％。（ｓｌ）

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