【聚焦數據】內地６月社會消費品零售總額增２％，大遜預期

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，６月社會消費品零售總額４０７３２億元（

人民幣．下同），同比增長２％，遠遜預期的３﹒３％，增速較上月收窄１﹒７個百分點，並創

一年半最低水平；環比則為下降０﹒１２％。其中，除汽車以外的消費品零售額３６３６４億元

，增長３％。

１－６月，社會消費品零售總額２３５９６９億元，同比增長３﹒７％。其中，除汽車以外

的消費品零售額２１３００７億元，增長４﹒１％。

按經營單位所在地分，１－６月，城鎮消費品零售額２０４５５９億元，增長３﹒６％；鄉

村消費品零售額３１４１０億元，增長４﹒５％。６月，城鎮消費品零售額３５１４１億元，增

長１﹒７％；鄉村消費品零售額５５９１億元，增長３﹒８％。



＊上半年網上零售額增近一成，餐飲收入增近８％＊



按消費類型分，１－６月，商品零售２０９７２６億元，增長３﹒２％；餐飲收入

２６２４３億元，增長７﹒９％。其中，６月，商品零售額３６１２３億元，增長１﹒５％；餐

飲收入４６０９億元，增長５﹒４％。

按零售業態分，１－６月，限額以上零售業單位中便利店、專業店、超市零售額同比分別增

長５﹒８％、４﹒５％、２﹒２％；百貨店、品牌專賣店零售額分別下降３﹒０％、１﹒８％。

１－６月，部分基本生活類和升級類商品銷售良好，限額以上單位糧油食品類、飲料類商品

零售額分別增長９﹒６％、５﹒６％；通訊器材類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長

１１﹒３％、１１﹒２％。

１－６月，全國網上零售額７０９９１億元，同比增長９﹒８％。其中，實物商品網上零售

額５９５９６億元，增長８﹒８％，佔社會消費品零售總額的比重為２５﹒３％；在實物商品網

上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長１７﹒８％、７﹒０％、７﹒８％。（ｓｌ）

