  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

15/07/2024 10:07

【聚焦數據】內地６月社會消費品零售總額增２％，大遜預期

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，６月社會消費品零售總額４０７３２億元（
人民幣．下同），同比增長２％，遠遜預期的３﹒３％，增速較上月收窄１﹒７個百分點，並創
一年半最低水平；環比則為下降０﹒１２％。其中，除汽車以外的消費品零售額３６３６４億元
，增長３％。
　　１－６月，社會消費品零售總額２３５９６９億元，同比增長３﹒７％。其中，除汽車以外
的消費品零售額２１３００７億元，增長４﹒１％。
　　按經營單位所在地分，１－６月，城鎮消費品零售額２０４５５９億元，增長３﹒６％；鄉
村消費品零售額３１４１０億元，增長４﹒５％。６月，城鎮消費品零售額３５１４１億元，增
長１﹒７％；鄉村消費品零售額５５９１億元，增長３﹒８％。
　
＊上半年網上零售額增近一成，餐飲收入增近８％＊
　
　　按消費類型分，１－６月，商品零售２０９７２６億元，增長３﹒２％；餐飲收入
２６２４３億元，增長７﹒９％。其中，６月，商品零售額３６１２３億元，增長１﹒５％；餐
飲收入４６０９億元，增長５﹒４％。
　　按零售業態分，１－６月，限額以上零售業單位中便利店、專業店、超市零售額同比分別增
長５﹒８％、４﹒５％、２﹒２％；百貨店、品牌專賣店零售額分別下降３﹒０％、１﹒８％。
　　１－６月，部分基本生活類和升級類商品銷售良好，限額以上單位糧油食品類、飲料類商品
零售額分別增長９﹒６％、５﹒６％；通訊器材類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長
１１﹒３％、１１﹒２％。
　　１－６月，全國網上零售額７０９９１億元，同比增長９﹒８％。其中，實物商品網上零售
額５９５９６億元，增長８﹒８％，佔社會消費品零售總額的比重為２５﹒３％；在實物商品網
上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長１７﹒８％、７﹒０％、７﹒８％。（ｓｌ）

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

高息定存 | 一周高息合集，邊間銀行6個月可賺4.39厘？

14/07/2024 10:55

貨幣攻略

誰當美國下一任總統？

12/07/2024 07:49

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金