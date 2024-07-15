【ＦＯＣＵＳ】ＧＤＰ波動印證「複雜」，三中憧憬財稅改革

【ＦＯＣＵＳ】國務院總理李強上周「影響經濟增長的因素較以往更為複雜」言猶在耳，周

一（１５日）揭盅的中國二季度ＧＤＰ增速，即從一季度的「大超預期」變身為「低於預期」。

跟６月創新低的貸款增速、意外轉跌的進口增速一致，「有效需求不足」續黑雲壓頂，而零售、

地產、投資等分項的內部分化，更印證「複雜」二字。



＊６月零售驟減速，網購負增長＊



繼二十大召開之際，國統局推遲發布２０２２年三季度ＧＤＰ後；二十屆三中全會開鑼之際

，國統局再取消發布會，改為網上發布二季度ＧＤＰ。最新數據顯示，二季度ＧＤＰ按年增

４﹒７％（預期：５﹒１％），為五個季度最低；上半年計增５％，剛剛看齊全年５％目標。

國統局定調二季度經濟運行「形有波動，勢仍向好」，論及波動，當屬６月社會消費品零售

按年增速驟降至２％（預期：３﹒３％），化妝品、家電、服裝、汽車、體育娛樂用品、文化辦

公用品等零售額全數負增長。

值得留意的是，儘管剛過去的「６１８」大促電商不乏捷報，但６月全國網上零售額實際錄

按年跌９﹒５％，或顯示「剁手一族」總體消費意欲降溫（包括買了又退），另一可能原因則是

電商內捲

，價格通縮。



＊地產銷售、固定投資分化＊



再看房地產，商品住宅待售面積半年增５１６８萬平方米，至３﹒８２億平方米，但６月新

建住宅銷售額按年降幅收窄至１２﹒２％（上半年跌２６﹒９％），或是受惠於「５１７」樓市

史詩級新政。但地產商之間分化持續，國資地產商中海外、金茂、華潤、越秀等６月合約銷售按

月大幅反彈５３％至１３７％，但近日陷入流動性危機的民營地產商萬科的銷售卻僅反彈８％。

固定投資分化亦如此，上半年基礎設施投資續減速至５﹒４％（去年５﹒９％），製造業投

資加速至９﹒５％（去年６﹒５％），而設備工器具購置投資更增長１７﹒３％，貢獻整體固定

資產投資增長逾半（５４﹒８％）。



＊關注會否增中央財政赤字＊



簡而言之，二季度數據顯示提振消費信心、房地產信心的壓力有增無減，二者雙雙指向三中

全會預期中的重頭戲－－財稅改革，以及解決拖累經濟高質量發展的主要障礙－－城鄉二元結構

。

鑑於中國財政收入佔ＧＤＰ比重已降至２６％，遠低於發達國家的３５％以上，今次大會會

否拍板增加中央財政赤字來充實財政資源，值得關注。

