【大國博弈】中國就訴美《通脹削減法》爭端請求世貿組織設專家組

《經濟通通訊社１５日專訊》中國商務部網站發布商務部發言人就訴美《通脹削減法》世貿

爭端案答記者問，指為維護中國新能源汽車產業發展權益，中方於３月２６日將美國《通脹削減

法》有關新能源汽車補貼等措施訴諸世貿組織爭端解決機制，但因美方未能與中方通過磋商達成

解決方案，中方於７月１５日向世貿組織提出設立專家組請求。發言人強調，中方堅決推進訴訟

程序，是以實際行動維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制權威性和有效性，維護國際應對氣候

變化的共同努力。

發言人指，中國新能源汽車產業發展為全球能源綠色轉型、應對氣候變化作出了重要貢獻。

美國《通脹削減法》以使用美國等特定地區產品作為補貼前提，排斥中國等世貿組織成員產品，

人為設置貿易壁壘，推高能源綠色轉型成本，無論如何包裝美化，都無法改變涉案補貼歧視性、

保護主義和違反世貿組織規則的本質。

發言人表示，中方認同世貿組織成員以符合世貿組織規則的方式實施產業補貼，支持能源綠

色轉型，促進經濟社會發展。中方再次敦促美方遵守世貿組織規則，停止濫用產業政策損害國際

應對氣候變化合作。

美國去年４月起實施《通脹削減法》，規定若任何電動汽車電池組件是由「外國關注實體」

製造或組裝的，購買相關電動汽車的消費者將不獲稅收抵免。（ｓｌ）

