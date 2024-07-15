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AH股新聞

15/07/2024 17:35

《神州債市》分析指財政部賣國債將助人行決定入場規模和時機

　　《經濟通通訊社１５日專訊》財政部公布，為支持國債做市，提高國債二級市場流動性，健
全反映市場供求關係的國債收益率曲線，決定開展國債做市支持操作。操作方向為隨賣，操作券
種為２０２４年記帳式附息（十一期）國債、２０２３年記帳式附息（二十六期）國債，操作額
分別為１２﹒７億元（人民幣．下同）、１２﹒２億元，期限為１０年，競爭性招標時間為７月
１６日１１：０５－１１：３５。
　　內媒《２１世紀經濟報道》指出，儘管財政部此次賣出的國債規模僅有２４﹒９億元，但在
業內人士看來，其對債券市場的影響力不容忽視，因為這預示財政部也將採取行動引導長期國債
收益率回升至「合理區間」，是向市場宣告－－在長期債券市場，市場與監管的博弈，不僅僅是
投資機構與央行的較量，還有投資機構與財政部的較勁。
　
＊市場料第三季降準降息前人行入場賣國債＊
　
　　報道引述多家投資機構分析指，財政部率先入市賣出國債，可能是人行大規模入場賣出長期
國債的「前兆」。一名私募基金債券交易員認為，不排除相關部門相互配合－－先由財政部小規
模賣出國債，人行就能根據此次中標利率測算債券市場資金的買漲熱情，決定自己最終的入市賣
出國債規模與時機。目前部分投資機構預計在第三季相關部門降準降息前，不排除人行或將賣出
國債引導長期國債收益率顯著回升，以有效遏制市場資金買漲長期國債套利行為。
　　至於財政部選擇賣出１０年期國債，報道引述一名農商行債券交易員分析，長債之中１０年
期國債交易流動性較好，財政部賣出此期限國債，既顯示其引導長期國債收益率回升至合理區間
的決心，也不會對債券市場構成較大沖擊。該交易員並認為，財政部賣出２４﹒９億元１０年期
國債或許僅是小試牛刀，若市場仍執意推高長期國債價格並不斷壓低長期國債收益率，不排除未
來財政部會逐步加大國債賣出規模，令市場感受到日益嚴峻的長期債券投資風險。（ｓｌ）

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