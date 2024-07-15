【數據解讀】官媒：上半年中國經濟增長５％，料續領先歐美

《經濟通通訊社１５日專訊》中國今年第二季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長４﹒７％，

低於預期的５﹒１％，亦遠低於第一季的５﹒３％，增速創五個季度最低水平。上半年，中國國

內生產總值６１﹒７萬億元人民幣，同比增長５％。

「人民日報評論」微博發表題為《讀懂５﹒０％的「難能可貴」》的文章指出，「對於世界

第二大經濟體，能夠實現５％左右的經濟增長，難能可貴」。放在全球坐標中觀察，中國一季度

經濟增速快於美國、歐元區、日本等主要經濟體，預計上半年中國經濟增速仍將保持領先。不久

前，世界銀行也調高中國２０２４年ＧＤＰ預測增速，較２０２３年１２月的預測上調０﹒３個

百分點。「可見，這個５％，是經受住風高浪急重大考驗的增長，是基本符合市場預期的增長，

中國經濟仍是世界經濟增長的主引擎和壓艙石」。

不過，第二季ＧＤＰ數據公布後，高盛將中國２０２４年ＧＤＰ增長預期從５﹒０％下調至

４﹒９％，稱因為數據顯示中國第二季度經濟增速放緩，但同時將２０２５年中國ＧＤＰ增長預

測從４﹒２％提高到４﹒３％。摩根大通亦將中國２０２４年ＧＤＰ增長預期從５﹒２％下調至

４﹒７％。（ｓｌ）

