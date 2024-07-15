【數據解讀】分析指人行寬鬆傳導不力，料中國全年經濟增４﹒８％

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，２０２４年第二季國內生產總值（ＧＤＰ）

同比增長４﹒７％，低於預期的５﹒１％，亦遠低於第一季的５﹒３％，增速創五個季度最低水

平。６月工業、消費和上半年投資同比增速亦進一步趨緩，其中工業增加值增５％勝預期，但較

５月增幅放緩；消費增速僅２％，遠遜預期，並創一年半新低；上半年投資增３﹒９％符合市場

預期，增速較首５月回落０﹒１個百分點。

牛津經濟研究院首席經濟學家Ｌｏｕｉｓｅ Ｌｏｏ認為，儘管中國經濟今年開局良好，但

政策寬鬆措施傳導不力以及房地產市場過剩令第二季度經濟承壓，經濟活動指標整體顯示出了經

濟的高度分化，體現在內外需、刺激政策導致的供應過剩及核心需求疲弱，以及先進製造業和房

地產等方面。她預計，中國第三、四季度ＧＤＰ增速分別為４﹒９％和４﹒７％，２０２４年全

年增速４﹒８％，略低於官方增長目標。

上海華寶信託經濟學家聶文表示，第二季度ＧＤＰ增速大幅低於預期，主要是國內需求端大

幅下滑，出口和生產端高於市場預期。需求不足仍突出，一是地產鏈尚處於深度調整階段；二是

上半年地方政府債務壓降和金融空轉，財政實物投資量不足；三是居民未來收入預期不高，消費

信心不足。他認為，中國經濟保增長壓力再度上升，短期內料更側重於需求側。一是地產去庫存

化政策落地顯效；二是政府投資盡快形成實物量，避免經濟進一步下滑。（ｓｌ）

