  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯
AH股新聞

15/07/2024 15:51

【數據解讀】分析指人行寬鬆傳導不力，料中國全年經濟增４﹒８％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，２０２４年第二季國內生產總值（ＧＤＰ）
同比增長４﹒７％，低於預期的５﹒１％，亦遠低於第一季的５﹒３％，增速創五個季度最低水
平。６月工業、消費和上半年投資同比增速亦進一步趨緩，其中工業增加值增５％勝預期，但較
５月增幅放緩；消費增速僅２％，遠遜預期，並創一年半新低；上半年投資增３﹒９％符合市場
預期，增速較首５月回落０﹒１個百分點。
　　牛津經濟研究院首席經濟學家Ｌｏｕｉｓｅ　Ｌｏｏ認為，儘管中國經濟今年開局良好，但
政策寬鬆措施傳導不力以及房地產市場過剩令第二季度經濟承壓，經濟活動指標整體顯示出了經
濟的高度分化，體現在內外需、刺激政策導致的供應過剩及核心需求疲弱，以及先進製造業和房
地產等方面。她預計，中國第三、四季度ＧＤＰ增速分別為４﹒９％和４﹒７％，２０２４年全
年增速４﹒８％，略低於官方增長目標。
　　上海華寶信託經濟學家聶文表示，第二季度ＧＤＰ增速大幅低於預期，主要是國內需求端大
幅下滑，出口和生產端高於市場預期。需求不足仍突出，一是地產鏈尚處於深度調整階段；二是
上半年地方政府債務壓降和金融空轉，財政實物投資量不足；三是居民未來收入預期不高，消費
信心不足。他認為，中國經濟保增長壓力再度上升，短期內料更側重於需求側。一是地產去庫存
化政策落地顯效；二是政府投資盡快形成實物量，避免經濟進一步下滑。（ｓｌ）

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

FX MONDAY｜美國通脹回落令9月減息預期升溫，美元強勢...

15/07/2024 14:05

貨幣攻略

誰當美國下一任總統？

12/07/2024 07:49

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金