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AH股新聞

15/07/2024 16:07

【數據解讀】機構：次季經濟數據弱未必反映衰退，製造業為強支撐

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，２０２４年第二季國內生產總值（ＧＤＰ）
同比增長４﹒７％，低於預期的５﹒１％，亦遠低於第一季的５﹒３％，增速創五個季度最低水
平。６月工業、消費和上半年投資同比增速亦進一步趨緩，其中工業增加值增５％勝預期，但較
５月增幅放緩；消費增速僅２％，遠遜預期，並創一年半新低；上半年投資增３﹒９％符合市場
預期，增速較首５月回落０﹒１個百分點。
　
＊短期經濟增長有望重新加速，提振樓市政策力度仍不夠＊
　
　　凱投宏觀中國經濟學家Ｚｉｃｈｕｎ　Ｈｕａｎｇ表示，數據弱於預期，表明中國經濟在二
季度失去動力，但這並不一定標誌著新一輪衰退的開始。預計中國經濟增長將在未來幾個月重獲
一些動力。儘管消費者支出可能會保持低迷，但中國製造商的持續降價意味著，即便美歐提高關
稅，中國出口目前應會保持強勁。再加上未來幾個月財政支出可能增加，這有望使經濟增長在短
期內重新加速，只不過這種加速中期來看不太可能持續下去。
　　穆迪經濟學家Ｈａｒｒｙ　Ｍｕｒｐｈｙ　Ｃｒｕｉｓｅ認為，中國第二季經濟表現低於預
期，是由家庭支出急劇放緩和房地產市場持續下跌所推動。期待本周召開的三中全會來扭轉這一
趨勢。中國政府最近對房地產市場的支持方向是對的，但力度與問題的規模相比仍相形見絀。他
並指出，在政府政策的大力支持下，製造業是經濟中唯一的亮點。但針對中國商品的新關稅可能
會使這一亮點黯然失色，在特朗普可能當選美國總統的情況下，更多貿易壁壘的威脅日益突出。
（ｓｌ）

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