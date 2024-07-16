春立醫療（０１８５８）：認購１﹒８億人幣結構性存款產品

《經濟通通訊社１６日專訊》春立醫療（０１８５８）（滬：６８８２３６）公布，公司訂

立北京銀行（方莊支行）結構性存款產品協議，同意使用其來自Ａ股公開發行的臨時閒置募集資

金認購北京銀行（方莊支行）的結構性存款產品，總金額為１﹒８億元人民幣。（ｋｋ）

