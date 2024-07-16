春立醫療（０１８５８）：認購１﹒８億人幣結構性存款產品

《經濟通通訊社１６日專訊》春立醫療（０１８５８）（滬：６８８２３６）公布，公司訂
立北京銀行（方莊支行）結構性存款產品協議，同意使用其來自Ａ股公開發行的臨時閒置募集資
金認購北京銀行（方莊支行）的結構性存款產品，總金額為１﹒８億元人民幣。（ｋｋ）
【你點睇】9歲泳手一度被拒參賽，議員指泳總執委會長兼任上訴委會長欠公正► 立即投票
16/07/2024 17:44
《經濟通通訊社１６日專訊》春立醫療（０１８５８）（滬：６８８２３６）公布，公司訂
立北京銀行（方莊支行）結構性存款產品協議，同意使用其來自Ａ股公開發行的臨時閒置募集資
金認購北京銀行（方莊支行）的結構性存款產品，總金額為１﹒８億元人民幣。（ｋｋ）
【你點睇】9歲泳手一度被拒參賽，議員指泳總執委會長兼任上訴委會長欠公正► 立即投票
上一篇新聞︰16/07/2024 17:51 【大國博弈】中方回應萬斯中國威脅言論：反對美國大選拿中國說事
下一篇新聞︰16/07/2024 17:39 《中國要聞》柬埔寨總理：比亞迪擬當地設廠，年組裝２萬輛電動車
16/07/2024 18:02 《神州債市》廣匯轉債或成首個觸及面值退市標準高評級可轉債
16/07/2024 18:02 《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
虛擬貨幣N
基金
MPF